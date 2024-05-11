Şanlıurfa Kaymakamı, Anneler Günü'nde şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Şanlıurfa Kaymakamı, Anneler Günü'nde şehit annelerini ziyaret etti

Şanlıurfa Kaymakamı, Anneler Günü\'nde şehit annelerini ziyaret etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Kaymakam Önder Koç, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti. Kaymakam Koç, ziyaretlerde annelerle sohbet ederek devletin şehit ailelerine olan saygısını ve sevgisini dile getirdi. Ziyaretlere Jandarma Komutanı Vekili ve diğer yetkililer de katıldı.

11.05.2024 12:54
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Şanlıurfa'nın Viranşehir Kaymakamı Önder Koç, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Koç, Anneler Günü nedeniyle ilçedeki şehit annelerini ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, "Annelerimiz yalnızca özel günlerde değil her zaman bizim için kıymetlidir. Devletimiz her daim onların yanındadır. Özellikle şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli, onlara olan sonsuz saygı ve sevgimiz yanında rahmetli şehitlerimizin bizlere emanetleridir, bizler de onların evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Muhammet Nusret Çakır, Viranşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Özbilek ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Eken eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Kaymakamı, Anneler Günü'nde şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika


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