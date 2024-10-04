Şanlıurfa'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı

Şanlıurfa\'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı

Fatma Hort Kumaş, Şanlıurfa'nın ilk kadın belediye otobüs şoförü olarak direksiyon başına geçti.

04.10.2024 20:31
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ŞANLIURFA ilk kadın otobüs şoförü göreve başladı ŞANLIURFA'da, Fatma Hort Kumaş (37), kentin ilk kadın belediye otobüsü şoförü olarak göreve başladı. Kumaş'ı direksiyonda gören yolcular, ilk başta şaşırsa da sonrasında kendisine destek verdi.

Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşımada çalışmak üzere Büyükşehir Belediyesi kura ile personel alımı yaptı. Yapılan kura çekimi sonunda Fatma Hort Kumaş, kentin ilk kadın belediye otobüsü şoförü unvanını kazandı. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Kumaş, direksiyon başına geçti. Şanlıurfa'nın ilk kadın otobüs şoförü olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kumaş, şunları söyledi:

" Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin şoför alımı yaptığını görünce çok heyecanlandım ve başvurdum. 12 yaşında araba kullanmayı öğrendim ve o zamandan beri direksiyondan kopamadım. Farklı sektörlerde çalıştım ama hayalim her zaman otobüs şoförü olmaktı. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Her işin olduğu gibi otobüs kullanmanın da zorlukları var, ama kadınlar her şeyi başarır."

Otobüse binen ve direksiyonda kadın şoför gören yolcular ise ilk etapta duruma şaşırdı. Daha sonra kadın şoföre destek veren yolcular, kadınların her alanda başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı - Son Dakika

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