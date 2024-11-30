Şanlıurfa'da otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nda denetim yaptı.
Denetimlerde "cayrokopter" adı verilen hava aracıda kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa Otoyolunda Cayrokopterli Denetim - Son Dakika
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