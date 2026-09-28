Şanlıurfa Siverek\'te otomobil şarampole devrildi, 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 1'i çocuk 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi. Kazada araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı, yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Salim S. (50) yönetimindeki 06 JF 534 plakalı otomobil, Siverek- Çermik kara yolunun 20'nci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Nurcan S. (47) ve Fatime S. (14) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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