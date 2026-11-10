Şanlıurfa Siverek'te yolcu minibüsünün kamyonla çarpışmasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te yolcu minibüsünün kamyonla çarpışmasında 4 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek\'te yolcu minibüsünün kamyonla çarpışmasında 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa Siverek\'te yolcu minibüsünün kamyonla çarpışmasında 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa Siverek'te Güzelşehir Mahallesi'nde yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı, minibüste yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ambulanslarıyla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.G. yönetimindeki 63 N 6449 plakalı minibüs, Güzelşehir Mahallesi Selahattin Eyyübi Bulvarı'nda, M.S.G'nin kullandığı 06 FZU 078 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan R.T. (62), M.A. (24), O.T. (1) ve S.K. (44) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek'te yolcu minibüsünün kamyonla çarpışmasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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