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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile birlikte düzenlediği toplantıda, kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele, trafik uygulamaları ve aranan şahısların yakalanması gibi çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Vali Şıldak, suç ve suçlularla mücadelede vatandaşların desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve uyuşturucuyla mücadelede geçen yıla göre önemli bir artış olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak\'tan asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı
25.12.2023 - 16:09,
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Şanlıurfa İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile göreve geldiği 15 Ağustos 2023'ten itibaren geçen sürede asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili valilikte gazetecilere açıklama yaptı.???????

Uyuşturucuyla mücadele, trafik uygulamaları, aranana şahısların yakalanması gibi konularda kentte yapılan çalışmalara ilişkin detaylı bilgi veren Vali Şıldak, suç ve suçlularla mücadelede vatandaşların da desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Vali Şıldak, geçen yılın aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalı verilere değindiği toplantıda şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadelede geçen yıl yakalanan 428 kilogram skunk ele geçirilirken bu yılın aynı döneminde 1679 kilogram ele geçirildi. Geçen yıl 21 kilogram metanetimin yakalanırken bu yıl 41 kilogram ele geçirildi. Bonzai geçen yıl 645 gramken bu yıl 3 kilogramın üzerinde ele geçirildi. Her türlü uyuşturucu madde yakalamasında geçen yıla göre bu yıl en az yarı yarıya yakın bir artışımız söz konusudur. Gözaltına alınan uyuşturucu ticareti yapan kişi sayısı da 607'den 726'ya çıkmış, tutuklanan kişi sayısı da 324'e ulaşmıştır. Asayiş ve güvenlik konularındaki mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

Kaynak: AA
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