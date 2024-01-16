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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Vali Şıldak, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve seçim yaparken zorlandığını dile getirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
16.01.2024 - 10:00,
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Şıldak, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", "Çevre-Yaşam"da Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi" fotoğraflarını oylayan Şıldak, "Spor"da ise Burak Akbulut'un "Pistte arbede" karesini seçti.

Şıldak, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Vali Şıldak, Anadolu Ajansının ülkenin en önemli haber ajanslarından biri olduğunu, fotoğrafçılık alanında da Türkiye'de ve dünyada çekilen pek çok kareyi izleyicilerine sunan çok başarılı bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Fotoğrafları seçmede zorlandığını dile getiren Şıldak, Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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