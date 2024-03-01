Şanlıurfa ve Kilis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki Ahmet Telli Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, basın açıklaması yaptı.
Gruptakiler adına konuşan Haşim Güngör, 7 Ekim tarihinden bu yana kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden Gazzeliler'e yönelik bir soykırım uygulayan terör devleti İsrail'in bu pervasızlığı ve cesaretinin ümmetin suskunluğundan kaynaklandığını söyledi.
İsrail'in tüm acımasızlığıyla kardeşlerini katlettiğini ve Müslüman olan devletlerin yöneticileri olmak üzere tüm dünya liderlerinin olup biteni izlediğini ifade eden Güngör, şöyle konuştu:
"Siyonist rejim, hiçbir devleti ve uluslararası otoriteyi tanımadığını bir kez daha deklare etmiştir. Bu utanç, tüm İslam ülkelerine yeter. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de açlıkla mücadele ediyor. Müslüman ülkeler insani yardım koridorunu sonuna kadar açma konusunda etkin olmalıdırlar. Refah Sınır Kapısı'ndan giren tırlara az sayıda izin veriliyor. Bu asla kabul edilemez. Müslüman halkların gönderdiği yardım tırları günlerce sınırda bekletilmektedir. Müslüman ülkeler bu konuda daha etkin olmalıdırlar. İnsani yardım hakkıyla yerine ulaşmadığı zaman soykırımın ikinci ayağı gerçekleşmiş oluyor. Yani aç bırakarak ölmelerini beklemek oluyor. Yüreklerimiz buna dayanmıyor. Yeter artık diyoruz. Müslüman ülkelerin yöneticileri bu zilleti, Müslüman halkın üzerinden kaldırmalıdırlar.
Filistin bayraklarının açıldığı basın açıklaması, okunan duanın ardından sona erdi.
Kilis
Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cuma namazı çıkışı HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.
Burada konuşan HÜDA PAR İl Başkanı Ali Kiriş, Gazzeli Filistinlilerin tarihte eşine az rastlanır bir sabır ve kahramanlıkla siyonist zulme ve barbarlığa karşı direnişini sürdürdüklerini belirtti.
Aksa ve Kudüs davasının tüm Müslümanların davası olduğuna dikkati çeken Kiriş, "Tarihin her döneminde azgınlık sapkınlık ve zulümde ileri gitmiş kişiler, topluluklar olmuştur. Ancak bu zalimlerin zulmü devamlı olmamış, zalimler bu dünyada da yaptıklarına karşılık hak ettikleri cezayı almışlardır. Yeter ki zulme karşı direnenler zorluklar karşısında yılgınlığa, umutsuzluğa düşmeden sabır göstersinler. Beşinci ayını doldurmak üzere olan bu kutlu direnişin devamı ve başarısı elbette ki sadece Filistinli kardeşlerimizin sorumluluğunda değildir. Aksa ve Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır." dedi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa ve Kilis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi - Son Dakika
Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında vurulmasıyla ilgili yaptığı şakadan dolayı ölüm tehdidi almaya başladı. "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" yorumunu yayınlayan komedyen, yasal yollara başvurdu.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar cezaevinde çok sayıda genç avukatla görüşme yaptığı iddiaları sonrası Erzurum'dan Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Avukat ağıyla ilgili detaylara ulaşılan Oktar'ın 16 Şubat-22 Mart 2023 tarihleri arasında 252'si 21 kadın avukatla olmak üzere toplam 290 görüşme yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Oktar'ın bazı kadın avukatlarla görüştüğü sırada kamera açılarının değiştirildiğinin de soruşturma dosyasında yer aldığı ifade ediliyor.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerden biri de Ankara... Yapılan son ankette Mansur Yavaş'a destek vereceklerin oranı yüzde 41.4 olarak belirlenirken tercihini Turgut Altınok'tan yanan kullananların oranı ise yüzde 37.5 oldu.
İkinci el araç almak isteyenler, ilkbaharla birlikte fiyatların artacağı endişesi taşıyor. Seçim öncesi mi, yoksa seçim sonrası mı araç almanın daha uygun olduğu konusunda kararsızlar. Uzmanlar, araç almak için yazın beklenmemesi gerektiği konusunda uyarıyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TV programına çıkma teklifine yanıt veren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, samimiyet çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun teklifine 'evet' demesi için önce İstanbul'un sorunlarını çözmek adına samimiyet göstermesi gerektiğini söyledi.
İstanbul Emniyeti bu sabah düzenledikleri "Mahzen-2" operasyonuyla "Çirkinler" olarak bilinen organize suç örgütünü çökertti. 47 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkarken, şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğu belirlendi.
Ebru Gündeş ile Dubai'de sessiz sedasız evlenen Murat Özdemir'in eski Selin Kabaklı sessizliğini bozdu. Kandırıldığını ve aldatıldığını söyleyen Kabaklı, ''Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum'' dedi.
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?