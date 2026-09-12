Şanlıurfa Viranşehir'de kasten öldürme zanlısı evin gizli bölmesinde tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Viranşehir'de kasten öldürme zanlısı evin gizli bölmesinde tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023'teki kasten öldürme suçunun faili olduğu belirlenen ve 5 ayrı suçtan aranan zanlı, saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, "kasten öldürme" suçuna ilişkin aranan şüpheli, saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanması, suçluların adalete teslim edilmesi konusunda polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 2023'te Viranşehir'de gerçekleşen "kasten öldürme" suçunun faili olduğu belirlenen ve 5 ayrı suçtan aranan zanlının saklandığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda zanlı, saklandığı evin gizli bölmesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının yakalandığı operasyona ilişkin paylaşılan görüntüde, duvardan gizli bir bölmenin açıldığı ve şüphelinin saklandığı yer görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Viranşehir'de kasten öldürme zanlısı evin gizli bölmesinde tutuklandı - Son Dakika

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