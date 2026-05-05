Fırtınada su deposu otomobile düştü: 23 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Fırtınada su deposu otomobile düştü: 23 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

05.05.2026 14:21  Güncelleme: 14:23
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına sırasında güneş enerjisine bağlı su deposunun otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nur Çakmak (23), toprağa verildi.

Olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal Durak kırsal Mahallesi'nde yaşayan ve 2 yıllık diş teknisyenliği eğitimini tamamladıktan sonra KPSS'ye hazırlanan Nur Çakmak, ağabeyi Mustafa Çakmak ile birlikte fırtınadan korunmak için araçlarını bir binanın altına çekerek beklemeye başladı. Bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle binanın çatısında güneş enerjisine bağlı su deposu, otomobilin üzerine düştü. Kazada Nur Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Çakmak ise yara almadan kurtuldu.

Otopsi işlemleri tamamlanan Nur Çakmak'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Birecik ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde getirildi. Burada kılınan namazın ardından Çakmak'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

