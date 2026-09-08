Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Havanın kararması nedeniyle gece saatlerinde ara verilen Kılıç'ı arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Kırsal Boybeyi Mahallesi civarında dün sulama kanalına giren Kılıç, bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.
Yusuf Kılıç'ın Gaziantep'te ikamet ettiği, akrabalarını ziyaret için Şanlıurfa'ya geldiği öğrenilmişti.
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