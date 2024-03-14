Şanlıurfalı 72 yaşındaki operatör doktor Ahmet İnan, hastanedeki mesaisinin ardından kentteki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfalı 72 yaşındaki operatör doktor Ahmet İnan, hastanedeki mesaisinin ardından kentteki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

Şanlıurfalı 72 yaşındaki operatör doktor Ahmet İnan, hastanedeki mesaisinin ardından kentteki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor

Şanlıurfa'da 48 yıldır hekimlik yapan Ahmet İnan, mesai sonrasında Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. İnan, binlerce ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiği gibi, ihtiyaç sahipleriyle de sohbet edip sağlık tavsiyelerinde bulunuyor. Yardımların kendisini daha mutlu ettiğini belirten İnan, ameliyatların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların da büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

14.03.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfalı 72 yaşındaki operatör doktor Ahmet İnan, hastanedeki mesaisinin ardından kentteki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor.

"Kudüs Şairi" olarak da bilinen Memur-Sen'in kurucu genel başkanı, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan, farklı bir hekimlik portresi çiziyor.

Memleketi Şanlıurfa'da yaklaşık yarım asırdır hekimlik yapan İnan, binlerce kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu.

Günün büyük bir bölümünü, çalıştığı özel hastanede ameliyat yapıp genç meslektaşlarına deneyimlerini aktararak geçiren İnan, mesai sonrasında ise beyaz önlüğünü çıkarıp Türk Kızılay yeleğini giyiyor.

Şehrin hemen hemen tüm arka sokaklarını avcunun içi gibi bilen İnan, belirlenen ailelere Türk Kızılay aracılığıyla temin edilen yardımları ulaştırıyor.

İnan, karşılaştığı ihtiyaç sahipleriyle hem sohbet ediyor hem de onlara sağlıklarıyla ilgili tavsiyelerde bulunuyor.

"22 bin ameliyat yaptık"

Operatör doktor Ahmet İnan, AA muhabirine, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1975 yılında mezun olduktan kısa bir süre sonra gönüllü olarak memleketi Şanlıurfa'da hekimlik mesleğine başladığını söyledi.

Meslekte 48 yılı geride bıraktığını ifade eden İnan, göreve başladığı yıllarda fazla doktorun bulunmadığını ve bir çok ameliyatı tek başına yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Yaralanmalardan bel fıtığına varıncaya kadar her türlü ameliyatı yaptığını anlatan İnan, "Ameliyat defterlerindeki kayıtlara baktığımızda şimdiye kadar 22 bine ulaşan ameliyatı başarıyla yaptık. Ben çok şanslı ve mutluyum. 22 bin insanı hayata döndürme konusunda Şanlıurfa adına çok mutluyum. Unutamadığım çok ameliyat var tabi. Yani umutsuz olarak girdiğimiz, Allah'ın da izniyle kurtulan bir çok insan olmuştur. Bu tabi ki Allah'ın verdiği şifayla oluyor." diye konuştu.

Yardımlar daha çok mutlu ediyor

Yıllardır gönüllüsü olduğu Türk Kızılayın son 5 yıldır Şanlıurfa şube başkanlığını da yapan İnan, kentte ihtiyaç sahibi çok sayıda kişinin bulunduğunu, onların yardımına koştuklarını ifade etti.

İnan, "Onlara dokunmaya koşuyoruz. Onların gönülden, içten 'Allah razı olsun' sözü bizleri ayakta tutuyor ve bizlere şevk veriyor. Tabii ki Şanlıurfa'da 48 yıldır görev yapıyorum, 22 bin toplam ameliyat yaptım. Bu ameliyatların içerisinde tabii ki öldü, ölebilir diye nitelendirdiğimiz birçok hastanın şifa bulması bize çok büyük mutluluk veriyordu. Fakat en önemlisi, işte o sokakta oynayan, ayağında ayakkabısı olmayan o öksüz, o yetim çocuğa bir mont verdiğimiz zaman, ayağına bir bot verdiğimiz zaman onun yüzündeki gülücük bizler çok daha mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bir tarafta ameliyat edip kurtardığın hastanın sana vermiş olduğu mesleki bir mutluluk var öbür tarafta Kızılay sayesinde bu yavrularımıza, yetim çocuklara yaptığımız yardımlar neticesinde duyduğumuz mutluluk var." diyen İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim bir çocuğun ayağına girdirdiğim ayakkabıdan duyduğum mutluluk, hastanedeki aldığım hazlardan çok çok daha üstün konumdadır."

Kaynak: AA

Ahmet İnan, Şanlıurfa, Kızılay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfalı 72 yaşındaki operatör doktor Ahmet İnan, hastanedeki mesaisinin ardından kentteki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sapanca'da Roman Mahallesindeki Pislik ve Kötü Koku Vatandaşı Bezdiriyor
    12:52 Sapanca'da Roman Mahallesindeki Pislik ve Kötü Koku Vatandaşı Bezdiriyor

    Sapanca ilçesinin otoban kenarındaki Roman mahallesindeki pislik ve kötü koku, bölge halkını rahatsız ediyor. Vatandaşlar, Sapanca Belediyesi'ne tepki gösteriyor.

  • Bingöl Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Alanında Uzmanlaşan Tek Üniversite
    12:52 Bingöl Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Alanında Uzmanlaşan Tek Üniversite

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde arı ve arı ürünleri alanında ihtisaslaşan, uzmanlaşan tek üniversite olduğunu belirtti.

  • Nevşehir'de 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
    12:50 Nevşehir'de 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

    Nevşehir'in Avanos ilçesinde, 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

  • Denizli'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
    12:50 Denizli'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

    Denizli'de aranan 3 hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi. Aranan hükümlülerden biri dolandırıcılık suçundan 53 yıl 6 ay, diğeri hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay, diğeri ise uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

  • Akdağ Tabiat Parkı'nda Kurt ve Akbabaların Beslenme Anı Kaydedildi
    12:50 Akdağ Tabiat Parkı'nda Kurt ve Akbabaların Beslenme Anı Kaydedildi

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlar sayesinde kurt ve akbabaların beslenme anları kaydedildi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

  • Antalya Adliyesi'nde Uyuşturucu Çalma Davası Açıldı
    12:49 Antalya Adliyesi'nde Uyuşturucu Çalma Davası Açıldı

    Antalya Adliyesi'nde bulunan adli emanetteki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili olarak 3'ü memur olan 5 tutuklu ve 4 tutuksuz 9 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen sanıkların, öğrencilere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldığı ve operasyon sonucunda uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, suçtan elde edilen paraların bankacılık sistemi üzerinden gönderildiği ve MASAK'ın bu konuda rapor hazırladığı ifade edildi. Davada tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılanmasına başlanacak.

  • Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
    12:49 Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

    Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı suçundan 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 255 mermi, 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında silah ve mühimmat ticareti suçundan işlem yapıldı.

  • Bozcaada'da Boşandığı Eşini Bıçaklayan Sanığın Yargılanması Başladı
    12:49 Bozcaada'da Boşandığı Eşini Bıçaklayan Sanığın Yargılanması Başladı

    Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde boşandığı eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, eski eşinin kendisini kıskandığını ve parasının peşinde olduğunu iddia etti. Müşteki ise uzun yıllardır şiddet gördüğünü ve düzenli olarak nafaka ödenmediğini belirtti. Duruşma 5 Nisan tarihine ertelendi.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Dayanışmayı Artırıyor
    12:49 Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Dayanışmayı Artırıyor

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kent merkezindeki mahallelerde iftar yemeği dağıtımını sürdürerek dayanışmayı ve paylaşmayı vurguluyor. Kepez Aydoğmuş Mahallesi'nde bin 500 kişiye sıcak yemek ikram edildi. Alanya'da ise Hacımemişler Camii önünde her akşam iftar çadırı kuruldu ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

  • Atakum Kent Meydanı'nın Yıkımı Tepki Çekti
    12:49 Atakum Kent Meydanı'nın Yıkımı Tepki Çekti

    AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Kent Meydanı'nın Kütüphane Parkı yapılacağı gerekçesiyle yıkımına başlanması tepki çekti.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi'nde Cami İnşaatını Tamamladı
    12:48 Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi'nde Cami İnşaatını Tamamladı

    Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Güneş Mahallesi'ndeki cami inşaatı yüzde 99 oranında tamamlandı. Caminin iç-dış boyamaları, elektrik ve sıhhi tesisat çalışmaları tamamlanırken, ibadete uygun hale gelebilmesi için sadece halı döşemesi kaldı.


11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:59 İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali İlk adımı istihbarat yetkilisi attı İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali! İlk adımı istihbarat yetkilisi attı
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
12:27 Oyuncu ve sunucu Leyla Bilginel, doğa içinde dergah kurma planını anlattı Oyuncu ve sunucu Leyla Bilginel, doğa içinde dergah kurma planını anlattı
11:52 Putin, Genel Seçim öncesinde halka seslendi: ’Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum’ Putin, Genel Seçim öncesinde halka seslendi: 'Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum'
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
11:00 İstanbul’daki inşaat sahası Google Maps’te göl olarak gösterildi İstanbul'daki inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösterildi
10:59 Bakan Koca’dan vatandaşın “Emeklilerin durumu ne olacak“ sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak Bakan Koca'dan vatandaşın "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak
10:52 Altın yatırımcıları dikkat İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları Altın yatırımcıları dikkat! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
10:48 Adana’da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak Adana'da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 12:54:01. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfalı 72 yaşındaki operatör doktor Ahmet İnan, hastanedeki mesaisinin ardından kentteki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement