Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi

Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü\'ne 1-0 yenildi

Futbolda 1'nci Lig'in 22'nci haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi. 81'inci dakikada Erkan Eyibil'in pasında kale önünde topla buluşan, Camara güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

10.02.2024 18:31
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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Samet Özkul

ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Tolga (Dk. 86 Semih Karadeniz), Diogo Alexis, Ümit Kurt (Dk. 86 Barış Gök), Mboula (Dk. 86 Begic), Harris (Dk. 17 Dening), Adem Eren Kabak (Dk. 73 Hüseyin Erkan), İshak, Aldair, Landel, Paixao

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Uğur Akdemir, Mert Kula, Ahmet Kesim, Muharrem, Mikail, Erkam Develi (Dk. 68 Erkan Eyibil), Selim (Dk. 46 Traore), Jurgen Bardhi (Dk. 87 Orhan), Ariyibi (Dk. 68 Camara), Dembele (Dk. 83 Görkem Bitim)

GOL:  Dk. 81 Camara (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Dening (Şanlıurfaspor) - Bardhi, Muharrem, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü)

Futbolda 1'nci Lig'in 22'nci haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi.

81'inci dakikada Erkan Eyibil'in pasında kale önünde topla buluşan, Camara güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

Kaynak: DHA

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