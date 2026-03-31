Sanober Enstitüsü İcra Direktörü Cheema, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ara bulucu rolüne dikkati çekti Açıklaması

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/CAN EFESOY - Pakistan merkezli Sanober Enstitüsünün İcra Direktörü Dr. Qamar Cheema, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran ve Amerika arasında ara bulucu veya kolaylaştırıcı rol üstlenerek bu çatışmayı sona erdirmek için çok güçlü ve etkili bir lider olarak ortaya çıktığını düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'ya katılan Cheema, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cheema, İletişim Başkanlığının dünyanın farklı yerlerinden çeşitli bakış açılarına sahip kişileri bir araya getirerek büyük iş başardığını dile getirerek, "Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasının bölgedeki gerilimler ve küresel durumu yansıttığını söyledi.

Cheema, zirvenin Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından bakış açılarını bir araya getirme ve bozulan uluslararası düzeni onarma konusunda geniş alan sağladığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu çabasının takdire şayan olduğunu kaydetti.

Uluslararası düzenin bozulduğu ve yerini anarşiye bıraktığı değerlendirmesinde bulunan Cheema, kurallara dayalı uluslararası düzene ve çok taraflılığa geri dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Uluslararası sistemin iyileştirilmesinde Pakistan ve Türkiye gibi orta kuvvetteki güçlerin rolü arttı." diyen Cheema, dünyada artan uyuşmazlıkların giderilmesinin önemini vurguladı."

Orta Doğu'daki çatışmalardan herkesin etkilendiğini belirten Cheema, STRATCOM Zirvesi'nin zamanlamasının çok yerinde olduğunu ve tüm dünyaya çatışmaların sonlandırılması mesajını iletmek için iyi bir ortam sunduğunu ifade etti.