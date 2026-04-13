Şans Sohbetleri'nde Savaşın Ekonomi ve Piyasalara Etkisi Tartışıldı

Şans Sohbetleri'nde bu hafta, Ağaoğlu ve Güldağ, savaşın seyri üzerinden ekonomi ve piyasaların nasıl etkileneceğini ele aldı. Güldağ, İslamabad'daki barış görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını, işin çıkmaza girdiğini ve dünya ekonomisi açısından olumsuz senaryoların güç kazandığını ifade etti. Ağaoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in şartlarını net ortaya koyduğunu, ancak İran'ın kabul etmediğini belirterek, bir tarafın şartlarının mutlak kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Güldağ, ABD için Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılmasının ana şart olduğunu, Ağaoğlu ise İran'ın mutlak kontrol istediğini ve Montrö benzeri bir anlaşmanın görüşmelerin ana konularından biri olabileceğini söyledi. Güldağ, savaşın düşük yoğunluklu devam etmesi ve uzaması halinde petrol, enflasyon ve küresel piyasalar açısından kötü haber olacağını ekledi. Ağaoğlu, anlaşmanın hafta sonu beklenmediğini, çünkü Trump'ın ekürilerinin savaştan para kazanma peşinde olduğunu ve piyasalar kapalıyken bu imkanın olmadığını belirtti.

Güldağ, Trump'ın açıklamalarının yakın çevresi tarafından borsada oynandığı iddialarını ve Financial Times'ta çıkan haberleri hatırlattı. Ağaoğlu, milyarlar kazanıldığını, ancak savaşın bir şekilde biteceğine inandığını, ABD'nin bölgeye adam göndermesine rağmen sonuç alamayabileceğini söyledi. Güldağ, temel senaryoyu sorduğunda, Ağaoğlu, barış görüşmelerinden sonuç çıkmamasının piyasaları olumsuz etkileyeceğini, özellikle petrol ve doğalgazda negatif fiyatlanma beklediğini, ancak haftanın ikinci yarısında barış havasının esebileceğini ifade etti.

Güldağ, Rusya-Ukrayna savaşında barış havası esmesine rağmen fiyatlanma olmadığını belirtti. Ağaoğlu, Zelenski'nin yakınından gelen ateşkes açıklamasının pozitif olduğunu ancak fiyatlanmadığını söyledi. Güldağ, küresel enflasyon riskinin arttığını, McKinsey'in resesyon beklentilerini artırdığını ve stagflasyon tsunamisi yorumlarını aktardı. Ağaoğlu, kriz ihtimalinin olduğunu düşündüğünü, savaşın yüksek enerji fiyatları ve enflasyonla durgunluk getirebileceğini, stagflasyonun uzak bir ihtimal olmadığını vurguladı.

Güldağ, Trump yönetiminin iç siyasete dönmek zorunda kalacağını ve borsanın olumlu etkilenebileceğini ekledi. Ağaoğlu, kısa vadede tablonun olumsuz olduğunu, petrol fiyatlarının olumsuz etkileneceğini, dolar endeksinin artabileceğini, altın ve gümüş fiyatlarının ilk başta düşebileceğini söyledi. Güldağ, oynak bir piyasa olduğunu belirtti. Ağaoğlu, Amerikan tahvilleri için getirilerin tavan işlevi gördüğünü, ancak enflasyon artarsa tahvil fiyatlarının yükselebileceğini ifade etti. Son olarak, Ağaoğlu, İran'ın koşullarının tamamını alamayacağını, ancak yüzde 51'ini aldığı ve Ukrayna'nın Rusya'yla barıştığı durumda Türkiye'nin bölgede önemli bir aktör olacağını ve piyasaları olumlu etkileyeceğini söyledi.