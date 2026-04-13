Şans Sohbetleri'nde Savaşın Ekonomi ve Piyasalara Etkisi Tartışıldı

13.04.2026 10:11
Ağaoğlu ve Güldağ, İran-ABD görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve Hürmüz Boğazı kontrolü üzerinden savaşın uzaması halinde petrol fiyatlarının 120 doları aşabileceğini, piyasaların olumsuz etkileneceğini ve stagflasyon riskinin arttığını belirtti.

Şans Sohbetleri'nde bu hafta, Ağaoğlu ve Güldağ, savaşın seyri üzerinden ekonomi ve piyasaların nasıl etkileneceğini ele aldı. Güldağ, İslamabad'daki barış görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını, işin çıkmaza girdiğini ve dünya ekonomisi açısından olumsuz senaryoların güç kazandığını ifade etti. Ağaoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in şartlarını net ortaya koyduğunu, ancak İran'ın kabul etmediğini belirterek, bir tarafın şartlarının mutlak kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Güldağ, ABD için Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılmasının ana şart olduğunu, Ağaoğlu ise İran'ın mutlak kontrol istediğini ve Montrö benzeri bir anlaşmanın görüşmelerin ana konularından biri olabileceğini söyledi. Güldağ, savaşın düşük yoğunluklu devam etmesi ve uzaması halinde petrol, enflasyon ve küresel piyasalar açısından kötü haber olacağını ekledi. Ağaoğlu, anlaşmanın hafta sonu beklenmediğini, çünkü Trump'ın ekürilerinin savaştan para kazanma peşinde olduğunu ve piyasalar kapalıyken bu imkanın olmadığını belirtti.

Güldağ, Trump'ın açıklamalarının yakın çevresi tarafından borsada oynandığı iddialarını ve Financial Times'ta çıkan haberleri hatırlattı. Ağaoğlu, milyarlar kazanıldığını, ancak savaşın bir şekilde biteceğine inandığını, ABD'nin bölgeye adam göndermesine rağmen sonuç alamayabileceğini söyledi. Güldağ, temel senaryoyu sorduğunda, Ağaoğlu, barış görüşmelerinden sonuç çıkmamasının piyasaları olumsuz etkileyeceğini, özellikle petrol ve doğalgazda negatif fiyatlanma beklediğini, ancak haftanın ikinci yarısında barış havasının esebileceğini ifade etti.

Güldağ, Rusya-Ukrayna savaşında barış havası esmesine rağmen fiyatlanma olmadığını belirtti. Ağaoğlu, Zelenski'nin yakınından gelen ateşkes açıklamasının pozitif olduğunu ancak fiyatlanmadığını söyledi. Güldağ, küresel enflasyon riskinin arttığını, McKinsey'in resesyon beklentilerini artırdığını ve stagflasyon tsunamisi yorumlarını aktardı. Ağaoğlu, kriz ihtimalinin olduğunu düşündüğünü, savaşın yüksek enerji fiyatları ve enflasyonla durgunluk getirebileceğini, stagflasyonun uzak bir ihtimal olmadığını vurguladı.

Güldağ, Trump yönetiminin iç siyasete dönmek zorunda kalacağını ve borsanın olumlu etkilenebileceğini ekledi. Ağaoğlu, kısa vadede tablonun olumsuz olduğunu, petrol fiyatlarının olumsuz etkileneceğini, dolar endeksinin artabileceğini, altın ve gümüş fiyatlarının ilk başta düşebileceğini söyledi. Güldağ, oynak bir piyasa olduğunu belirtti. Ağaoğlu, Amerikan tahvilleri için getirilerin tavan işlevi gördüğünü, ancak enflasyon artarsa tahvil fiyatlarının yükselebileceğini ifade etti. Son olarak, Ağaoğlu, İran'ın koşullarının tamamını alamayacağını, ancak yüzde 51'ini aldığı ve Ukrayna'nın Rusya'yla barıştığı durumda Türkiye'nin bölgede önemli bir aktör olacağını ve piyasaları olumlu etkileyeceğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
