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Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. - Son Dakika
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Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Santa Maria Kilisesi\'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.

03.02.2024 10:27
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Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. - Son Dakika
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