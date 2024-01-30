Tuncer Murat Cihan\'ın cenaze töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi

Tuncer Murat Cihan'ın amcasının oğlu Murat Cihan, Onun şansızlığı o anda orada bulunması

Altan ÇİMEN - Özkan ÖZGER İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan, Hacı Bektaşı Veli Cemevinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul piskopos vekili Massimiliano Palinuro'nun da katıldığı cenaze töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ülkemizin, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları hep birlikte teyakkuz halinde teröre geçit vermeyecek, en insani, en vicdani tavırla, dil ile teröre karşı dimdik duracağız dedi. Tuncer Murat Cihan'ın amcasının oğlu Murat Cihan ise, Karıncayı bile incitmeyen bir insanı hunharca öldürmek, onların eline ne geçti. Saftı, dünya ile alacak verecekle işi olmayan birisiydi. Melek gibi bir insandı. Onun şansızlığı o an da orada bulunması ifadelerini kullandı.

ANNESİ TABUTA SARILIP AĞLADI

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan, Kağıthane Hacı Bektaşı Veli cemevinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan ve annesi ile birlikte Arnavutköy'de yaşayan Tuncer Murat Cihan'ın dün gezmek için Sarıyer'e gittiği öğrenildi. Cenaze töreni öncesi annesi Nuriye Cihan ve abisi Engin Cihan'ın ayakta durmakta zorlandığı ve anne Cihan'ın tabuta sarılıp ağladığı görüldü. Cihan'ın annesi ayakta durmakta güçlük çekince sandalyeye oturtuldu. Bayburtlu oldukları öğrenilen Cihan ailesinin taziyeleri cemevinde kabul ettiği cenaze törenine İstanbul piskopos vekili Massimiliano Palinuro, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve sevenleri katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı verilen Tuncer Murat Cihan'ın cenazesi, düzenlenen tören sonrası Hasdal Mezarlığında 5 yıl önce hayatını kaybeden babasının da olduğu aile mezarlığına defnedildi.

HİÇ KİMSE AMELİNE ULAŞAMAYACAKTIR

Cenaze töreni öncesi konuşan Hacı Bektaşı Veli Cemevi'nin dedesi, Ülkemizin birliğine, beraberliğine, demokrasimize ve laikliğimize sıkılan bir kurşundur. Bu birlik ve beraberliğimize karşı yapılacak her türlü saldırı karşısında yine ülkemizin, yurttaşlarımızın birlik ve beraberlik duygusu hakim olacaktır. Hiçbir şekilde hiç kimse ameline ulaşamayacaktır ifadelerini kullandı.

SAF BİR MELEK GİBİ CEMAATİMİZİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Cemevine gelerek Cihan'ın ailesine taziyelerde bulunan İstanbul Piskoposu vekili Massimiliano Palinuro ise, Kötülük kilisenin içine bile girdi. Daha çok gayretli olmamız lazım, daha çok dua etmemiz lazım. Bu merhum kardeşimiz saf bir melek gibi cemaatimizi kurtarmaya çalıştı. Onun için hayatını kaybetti. Bunun için ailesine büyük minnettarlık göstermeye geldik. Merhametli Allah, bu üzüntü içindeki aileye teselli versin diye konuştu.

BU SALDIRI HEPİMİZE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Masum vatandaşımızın katledildiği, bu terör saldırısı hepimizi derinden üzmüştür. Aynı zamanda bugün saldırının olduğu ortamda bulunan Polonya Başkonsolosu'nu da bugün ziyaret ettim. Çünkü o da evlatlarıyla birlikte oradaydı. Evlatları bizim evlatlarımız, orada saldırıya uğrayan herkes bizim insanımız, vatandaşımız. Teröre ve bu tür saldırılara karşı, bu şehirde ve ülkemizde bütün inançlara, bütün yaşayan insanlarımıza, hangi etnik kökenden olursa olsun her bireyimize yapılan saldırı, hepimize yapılan bir saldırıdır. Ülkemizin, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları hep birlikte teyakkuz halinde teröre geçit vermeyecek, en insani, en vicdani tavırla, dil ile teröre karşı dimdik duracağız. Bu saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır. Hepimizin başı sağolsun dedi.

GEZMEK AMAÇLI KİLİSEYE GİTMİŞ

Tuncer Murat Cihan'ın amcasının oğlu olan Murat Cihan, Kimseye zararı olmayan bir insan, gezmek amaçlı kiliseye gitmiş. Zaten kendisi yüzde 80 zihinsel engelli raporu var. Orada bu kahrolası insanlar gelmişler bizim garibanı bulmuşlar. Karıncayı bile incitmeyen bir insanı hunharca öldürmek, onların eline ne geçti. Saftı, dünya ile alacak verecekle işi olmayan birisiydi. Melek gibi bir insandı. Tamamen şans eseri, onun şansızlığı o an da orada bulunması. Gezmek amaçlı yani bir inanış, o dine mensup olmak gibi bir durumu yoktu diye konuştu.

MELEKE GİBİ BİR İNSANDI DİYEBİLİRİM

Komşusu Ali Akpınar, Hayat böyle ne oluyorsa garibana oluyor. Melek gibi bir insandı diyebilirim. İnsanların inancı, görüşü, düşüncesine biz saygı duyarız ifadelerini kullandı.