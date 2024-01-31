Santa Maria Kilisesi\'ne saldıran saldırgan yakalandı

SARIYER'de Santa Maria Kilisesi'ne saldıran Rusya uyruklu D.T.'nin yakalanmamak için sakallarını kestiği ancak daha çöpe atamadan polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yönelik Pazar günü ait sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından İstanbul emniyeti saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Çalışmalarda saldırganların Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T.'nin de aralarında bulunduğu 52 kişi olaydan 10 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların olayda kullandığı silahlar, Kemerburgaz kent ormanında bulunurken kullandıkları Polonya plakalı araç ise Beylikdüzü'nde plakaları sökülerek terk edilmiş halde bulundu. Olaydan sonra silahlarını Kemerburgaz'da atan saldırganların, araçla Beylikdüzü'ne kaçtıkları, aracın plakasını söküp bir sokakta bıraktıkları öğrenildi. Daha sonra Güvercintepe'de saklandıkları adrese minibüsle giden 2 saldırgandan Rus uyruklu D.T.'nin tanınmamak için yanında taşıdığı tıraş makinesiyle sakalını kestiği fakat bu sakalları çöpe atamadan polis ekiplerince yakalandığı ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin saldırıdan önceki dönemleriyle ilgili yapılan araştırmalarda ise şüphelilerin Bahçelievler'de bir Çin restoranında suşi ustası olarak çalıştıkları öğrenildi.
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