Santa Maria Kilisesi saldırganlarının kaçarken kullandığı otomobil bulundu

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, olaydan sonra kaçarken kullandıkları yabancı plakalı otomobilin bulunduğu alanda polis ekipleri inceleme yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.
Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olayın ardından kaçarken kullandıkları otomobili bıraktıkları Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki otluk alandaki çalışmalarına devam etti.
Sabah saatlerinde tekrar olay yerine gelen olay yeri inceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma yaptı.
Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.
İşlemleri devam eden 28 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, şüphelilerin kaçarken kullandıkları otomobili dün Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulmuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile ailevi sebepler nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini feshetti.
TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'te yaptığı açıklamalarla devam etti. Zengin, bir grup milletvekilinin Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini düşündüğünü belirtti ve dün yapılan eylemin Anayasa'ya uygun olduğunu savundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, dar gelirli ve sosyal destek alan 1.371 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamladı. İlk etapta Mevlana Müzesi çevresindeki 1.108 konutun dönüşümünü gerçekleştiren belediye, ikinci etapta şehir merkezinde ikamet eden 263 konutun daha dönüşümünü tamamladı. Projenin üçüncü etap çalışmaları da devam ediyor. Aileler, bu dönüşümle birlikte yaşam kalitelerinin arttığını belirtiyor.
Galatasaray'da forma giyen ve zaman zaman taraftarlardan büyük eleştiri alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 3-3 biten maçta Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. TBMM'deki oturumda kürsüye çıkan CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kararı okumamış olmasına atıfta bulunarak Bekir Bozdağ'a sert çıktı.
Zafer Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme çalışmaları sürerken Diyarbakır ve Şırnak adayları kesinleşti. Mahmut Tatar, Diyarbakır Belediye başkan adayı olurken kızı Beyza Tatar ise Şırnak'tan aday gösterildi. Tatar ailesi daha önce de farklı partilerden Şırnak'ta milletvekili adayı olmuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. Yapılan görüşmede, Yavaş'ın 5 yıl boyunca gerçekleştirdiği hizmet ve projeler ile yerel seçimlere ilişkin konular konuşuldu. Yavaş, 5 yılda yaptıkları çalışmaları BTP Genel Başkanı Baş'la paylaştığını belirterek, seçimlere ilişkin umutlu olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Santa Maria Kilisesi saldırganlarının kaçarken kullandığı otomobil bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?