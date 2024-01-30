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Santa Maria Kilisesi Saldırısı: Silah Parçalarının Bulunması İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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Santa Maria Kilisesi Saldırısı: Silah Parçalarının Bulunması İçin Çalışmalar Sürüyor

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde Pazar günü düzenlenen saldırıda kullanılan silahların bulunması için polis ekipleri geniş çaplı arama yapıyor. Daha önce bulunan silah parçaları incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Bugün ise Bahçeköy-Kemerburgaz yolunda kayıp diğer silah parçalarının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Santa Maria Kilisesi Saldırısı: Silah Parçalarının Bulunması İçin Çalışmalar Sürüyor
30.01.2024 - 12:39,
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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, SARIYER'DE bulunan Santa Maria Kilisesi'nde Pazar günü ayin sırasında düzenlenen saldırıda kullanılan silahların bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri, dün bir silaha ait parçaları bulduğu noktada bugün geniş çaplı arama yaptı

Pazar günü sabah ayini sırasında maskeli 2 kişi Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlemiş saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından başlatılan çalışmalar sonucu saldırıyı düzenleyen 2 saldırganla, onlara yardım ettikleri tespit edilen toplam 51 kişi gözaltına alındı.Saldırıda kullanılan silahlara ulaşılamamıştı.

Saldırganların, saldırıdan sonra kaçarken Bahçeköy'de silahları parçalara ayırarak ormanlık alana attıkları bilgisi üzerine sözkonusu alanda arama çalışmaları başlatıldı. Dün yapılan aramalarda saldırıda kullanıldığı düşünülen bir silaha ait parçalar bulundu. Bulunan silah parçaları incelenmek üzere muhafaza altına alındı.Bugün aynı bölgede çok sayıda polis ekibiyle kayıp diğer silaha ait parçaların bulunması için çalışma yapıldı. Belgrad Ormanı içindeki Bahçeköy- Kemerburgaz yolunun çevresi metal detektörlerle arandı. Aramalar sırasında trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
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