Şantiye yönetiminde yeni dönem: Risk analizi artık zorunlu - Son Dakika
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Şantiye yönetiminde yeni dönem: Risk analizi artık zorunlu

Şantiye yönetiminde yeni dönem: Risk analizi artık zorunlu
04.06.2026 19:36
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Küresel ölçekte büyüyen enerji, madencilik ve altyapı yatırımları, büyük ölçekli şantiye projelerinde operasyonel risk yönetimini her zamankinden daha kritik hale getirdi. Uzmanlara göre özellikle aynı anda yüzlerce kişinin çalıştığı, farklı disiplinlerin eş zamanlı ilerlediği projelerde küçük bir koordinasyon hatası bile ciddi maliyet kayıplarına, iş güvenliği sorunlarına ve teslim tarihlerinin sarkmasına neden olabiliyor.

Küresel ölçekte büyüyen enerji, madencilik ve altyapı yatırımları, büyük ölçekli şantiye projelerinde operasyonel risk yönetimini her zamankinden daha kritik hale getirdi. Uzmanlara göre özellikle aynı anda yüzlerce kişinin çalıştığı, farklı disiplinlerin eş zamanlı ilerlediği projelerde küçük bir koordinasyon hatası bile ciddi maliyet kayıplarına, iş güvenliği sorunlarına ve teslim tarihlerinin sarkmasına neden olabiliyor. Sektörde son dönemde yaşanan gecikmeler ve bütçe aşımı problemleri, proje yönetiminde “risk analizi” yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı.

İnşaat Mühendisi ve Proje Yönetimi Uzmanı Oğuz Kahraman da büyük şantiyelerde artık yalnızca mühendislik bilgisinin yeterli olmadığını belirterek, operasyonel kontrolün proje başarısında belirleyici hale geldiğini söyledi. Kahraman, “Özellikle madencilik ve enerji projelerinde saha dinamikleri çok hızlı değişiyor. Planlama aşamasında öngörülemeyen bir lojistik problem ya da taşeron kaynaklı gecikme, tüm iş programını etkileyebiliyor. Bu nedenle modern proje yönetiminde risk analizi artık sonradan yapılan bir kontrol değil, sürecin merkezinde yer alan bir yönetim modeli haline geldi” dedi.

Son yıllarda Türkiye’de ve yurt dışında yürütülen büyük ölçekli projelerde; iş güvenliği, maliyet kontrolü ve saha koordinasyonunun aynı anda yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Özellikle farklı taşeron ekiplerinin aynı sahada paralel çalıştığı projelerde iletişim eksikliği, zincirleme operasyonel sorunlara yol açabiliyor.

"OPERASYONEL RİSKLER ÇOĞU ZAMAN SAHADA ORTAYA ÇIKTI"

10 yılı aşkın kariyeri boyunca Türkiye ve Afrika’da yüksek bütçeli projelerde görev alan Kahraman’a göre büyük projelerde en kritik unsur, sahadaki anlık değişimlere hızlı yanıt verebilmek. “Masa başında hazırlanan planlar sahaya indiğinde farklı gerçeklerle karşılaşabiliyor. Özellikle zemin koşulları, ekipman erişimi veya tedarik süreçlerinde yaşanan değişimler operasyonu doğrudan etkiliyor. Risk yönetimi burada devreye giriyor. Çünkü büyük projelerde sorunlar genellikle ofiste değil, sahada başlıyor” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, özellikle son yıllarda dijital takip sistemlerinin ve veri odaklı proje yönetimi uygulamalarının önem kazandığını belirtiyor. Anlık raporlama sistemleri, saha ilerleme analizleri ve iş güvenliği denetimlerinin artık yalnızca büyük şirketler için değil, orta ölçekli projeler için de standart hale geldiği değerlendiriliyor.

TAŞERON YÖNETİMİ VE SAHA DİSİPLİNİ ÖNE ÇIKIYOR

Sektörde dikkat çeken bir diğer konu ise taşeron yönetimi. Büyük ölçekli projelerde yüzlerce çalışan ve çok sayıda yüklenici firmanın aynı anda faaliyet göstermesi, operasyonel karmaşıklığı artırıyor. Kahraman, özellikle mekanik, elektrik, inşaat ve altyapı ekiplerinin aynı zaman diliminde çalıştığı projelerde koordinasyon eksikliğinin ciddi zaman kayıplarına neden olabildiğini belirtti.

Delta Star Group bünyesinde görev aldığı dönemde yaklaşık 40 milyon dolarlık çinko ve bakır madeni işleme tesisi projesinin saha süreçlerini yöneten Kahraman, bu projede 100’den fazla hafriyat yüklenicisinin koordinasyonunda görev aldı. “Bir projeyi zamanında tamamlamak kadar, bunu güvenli ve sürdürülebilir şekilde yapmak da önemli. Artık yatırımcılar sadece teslim tarihine değil, risk yönetimi kültürüne de bakıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Madencilik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şantiye yönetiminde yeni dönem: Risk analizi artık zorunlu - Son Dakika

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