Santorini'de Deprem Endişesi ve Hırsızlık Önlemleri

Güncel

Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle çoğu kişinin terk ettiği Santorini Adası'nda hırsızlık ihtimaline karşı polis gücünün artırıldığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, sismik hareketliliğin son günlerde artmasıyla olası büyük deprem endişesi üzerine 9 binden fazla kişi adayı terk etti.

Santorini Adası'nda olası hırsızlıkların engellenmesi amacıyla polis gücü ve kontroller artırıldı.

Öte yandan Yunan basınına konuşan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Efthimis Lekas, bölgede büyüklüğü 6'dan fazla olan bir depremin yaşanma olasılığının yavaş yavaş uzaklaştığını, 5,8-5,9 büyüklüğünde bir depremin beklenebileceğini söyledi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, son günlerde yüzlerce küçük depremin yaşandığı bölgede bu süreçte kayda geçen en büyük sarsıntı, dün akşam yerel saatle 21.09'da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki deprem oldu.