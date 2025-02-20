Sao Paulo'da Dang Humması Acil Durum İlan Edildi

Güncel

SAO PAULO, 20 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde artan dang humması vakaları karşısında yetkililerin mali ve tıbbi müdahale çabalarına hız vermek üzere sağlık acil durumu ilan edildi.

Sao Paulo Sağlık Bakanı Eleuses Paiva çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Aedes aegypti sivrisineklerinin bulaştırdığı dang hummasının nisan ayında zirve yapmasının beklendiğini kaydederek buna karşı acilen önlem alınması gerektiğini söyledi.

Paiva, "Çok büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Dang hummasının bulaşmasını azaltmanın tek yolu sivrisineklerin üreme alanlarını ortadan kaldırmaktan geçiyor. Bu, savaş gibi bir şey ve bir stratejiye ihtiyacımız var" dedi.

Paiva, acil durum ilanıyla tıbbi malzeme alımlarının ve hastalığa yakalananların tedavilerinin hızlanacağını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Brezilya'nın en kalabalık ve sanayileşmiş eyaleti olan Sao Paulo'da 46 milyon kişi yaşıyor ve ülkedeki dang vakalarının yüzde 58'i eyalette görülüyor.

124.038 dang humması vakası ve 113 doğrulanmış ölüm vakasının rapor edildiği eyalette 82.908 vaka ve 233 ölüm vakası da inceleniyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı cuma günü dang aşısı dozlarının son kullanma tarihinin yaklaşması halinde eyaletlere dang aşılama uygulamalarını arttırma yetkisi verdi.