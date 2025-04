Sapanca Bungalovlarda Gizli Kamera Kontrolü

SAPANCA'DAKİ BUNGALOVLARDA GİZLİ KAMERA KONTROLÜ YAPILACAK

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, yurt dışından getirilen cihazla, gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebileceğini ifade etti. Alaçam, Sapanca'da yaşanan gizli kamera olayının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Herkes bu konuda çok tedirgin. Böyle bir ahlaksızlıkla itham edilmek hepimizi derinden sarstı. Bu olayın şokuyla ciddi bir dezenformasyona uğradık. Birçok insanın psikolojisi bozuldu. Birçok eski misafirimiz de arıyor, önce rezervasyon iptalleri gelmişti. Şimdi toparlanıyoruz. Arayıp eski misafirlerimiz destek oluyorlar. 'Biz sizleri biliyoruz, nasıl bir hizmet verdiğinizin farkındayız, sizleri tanıyoruz, yine geleceğiz, tekrar geleceğiz' deyip tekrar rezervasyon yapanlar da var" dedi.

Sürekli denetimden geçtiklerini anlatan Alaçam, "Sapanca sanırım Türkiye'de bu konuda en çok denetlenen yerdir. Tüm tesisler denetlendi. Fakat tabii ki böyle bir durum ilk defa yaşanıyor. Biz tabii ki bunu görmezden gelemeyiz. Acilen bir tedbir almamız gerektiğini gördük. Hızlı bir şekilde reaksiyon olarak yurt dışından cihaz sipariş ettik. Yaklaşık 1 hafta içerisinde gelecek. Bu cihazla kızılötesi sinyalle bulunduğunuz ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihazı olup olmadığını uyarı vererek size bilgi veriyor. Bu cihazları hızlıca temin ettik. Şimdi her işletmemizde bulunduracağız. Siz misafir olarak geldiğinizde kumanda gibi bir cihaz, bulunduğunuz ortamda varsa bir kamera, gizli bir ses kaydı cihazı öterek uyarı veriyor. İkinci olarak da kameraların dinleme cihazlarının Wi-Fi bağlantıları oluyor, bunları da engellemek için haspot dediğimiz bir sistem var. Biz şimdi her gelen misafiri Emniyet, Jandarma sistemine bilgisini giriyoruz. Dolayısıyla sizden başkası oraya internete erişemeyecek. Bu da ciddi bir güvenlik önlemidir. Bu iki önlemi alarak bu durumu bir daha yaşamak istemiyoruz. Bunun tekrar yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Alaçam, ağır ve haksız ithamlarla da karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Bu bölgede evet bakanlıkla ilgili belge sorunlarımız olduğu doğru. Fakat bu yapıların kaçak değil, bu işletmelerin hepsinin iş yeri ruhsatı var, vergi dairesine vergi kayıtları var, esnaf odası veya ticaret odasına kayıtları var. Elektrik faturalarını ödüyorlar. Su faturalarını ödüyorlar. Sadece bakanlığın yaptığı bazı düzenlemelerdeki eksiklerden veya geçici aldığı tedbirlerden dolayı bu sorunları yaşıyoruz" dedi.

'5 BİN BUNGALOVUN 2 BİNİ KAÇAK'

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Nisan'daki bilgilendirme toplantısında bungalovlarla ilgili açıklamasında şöyle konuşmuştu:

"Sakarya'da yaklaşık 5 bin civarında bungalov var. Bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri tarafından yapılan bir inceleme var. Bu inceleme neticesinde ilgili belediyelerin eksikliklerinin tespiti yapılmış ve burada ihmali bulunan belediye başkanları ve oradaki kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni, adli soruşturma açılması izni verilmesiyle ilgili İçişleri Bakanımızın bir kararı var. Aralık ayı içerisinde bu karar çıktı ve bunlarla ilgili adli soruşturma açıldı. Onların da kendi itiraz süreleri var bildiğim kadarıyla o süre de dolmuş olması lazım. O süre içerisinde eğer Bölge İdare Mahkemesi soruşturma izni verilmesi kararını iptal etmediyse ki öyle bir bilgi gelmedi bana, bunlarla ilgili bu yapmış oldukları işlemlerden dolayı adli işlem başlatılacaktır. Bu şu demek, yani Sapanca'da yapılan bungalovların müfettişin tespitine göre söylüyorum, yaklaşık 2 bin civarı, 2 bin tanesi imar ruhsatı olmadan, yapı ruhsatı olmadan bu bungalovlar buralara yapılmış. Bunun üzerine Turizm Bakanlığı bunlara daha önce bu eksikliklerinizi giderene kadar, 2024 yılının sonuna kadar vermiş olduğu turizm işletme belgelerini iptal ederek, bunların artık bu tür turizm faaliyetlerinde bulunamayacaklarını her birine resmi olarak hem yazılı hem de mail yoluyla, mesaj yoluyla bildirmiş durumda. Kaçak faaliyette bulunan bungalovlarla ilgili 3 tane komisyon kurduk. Bu 3 komisyon alanda bunları denetliyorlar. Arkadaşlarımız bu denetlemeleri yaparken sadece burada kalan var mı yok mu ona bakmıyor, aynı zamanda bunların sit alanı içerisinde mi, ormanda mı, merada mı, yaylada mı, kendi arazisi içerisinde mi yoksa hazine arazisi içerisinde mi yapılıp yapılmadığını da tespit ederek elimizde bir bilgi birikimi done olsun istiyoruz."

İsa ÇİÇEK,(SAPANCA),(Sakarya),