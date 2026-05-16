Sapanca'da Konaklama Tesisinde Ölüm

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde konaklama tesisinde hareketsiz bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Şükriye Mahallesinde bulunan konaklama tesisinde E.Ö'yü (27) beraber kaldığı arkadaşları hareketsiz buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ö, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
E.Ö'nün cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.
