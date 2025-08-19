Sapanca Gölü'nde Su Krisisi: Tedbir Alındı - Son Dakika
Sapanca Gölü'nde Su Krisisi: Tedbir Alındı

19.08.2025 15:04
Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik seviyenin altına düştü, tedbirler alındı.

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan ve su miktarı "kritik" seviyenin altına düşen Sapanca Gölü, alınacak bir takım tedbirlerle korunmaya çalışılacak.

Uzun zamandır yeterli yağış almayan Sapanca Gölü'nde de seviye, artan su kullanımı ve yüksek sıcaklıktan kaynaklanan buharlaşmayla kritik seviye olan 29,90 metrenin altına düşerek 29,60 oldu.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) daha önce duyurduğu acil eylem planı hayata geçirilerek, park ve bahçelerde yeşil alan sulamaları azaltılacak, tarımsal üretimde içme suyu kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

Tedbirler kapsamında, sanayi tesislerinde su kullanımı sınırlandırılacak, turistik işletmelerde süs havuzların doldurulması, su tüketimi yüksek olan ticari ve konut abonelikleri takibe alınacak.

"Su dengeli kullanılmazsa ileriki günlerde su sıkıntısı yaşayacağız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AA muhabirine, son 3 yılda yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarında ciddi azalmalar olduğunu söyledi.

İçme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün suyunu dengeli bir şekilde kullanmak ve korumak mecburiyetinde olduklarını ifade eden Alemdar, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili şu anda daha kritik seviyeye gelmeden, daha aşağıya düşmeden ve ekolojik dengesini bozmadan 'gölümüzü nasıl koruruz' diye yapmış olduğumuz görüşmeleri uygulamaya koyduk. Bununla ilgili kuraklık yönetimi toplandı. Ardından Sapanca Gölü'yle ilgili almamız gereken su miktarını azaltarak daha dengeli bir su sevkiyatı yapmaya başladık. Diğer taraftan da artık parklarımızda, bahçelerimizde, yollarımızda kullanılan su şebeke suyudur. Yani Sapanca Gölü'nün suyunu değil, daha çok arıtmadan çıkan, havuzlarda toplamış olduğumuz suları kullanmaya çalışıyoruz."

Suyun dengeli bir biçimde kullanılması gerektiğine dikkati çeken Alemdar, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer dengeli kullanmazsak bir müddet sonra su sıkıntısı yaşayacağımızı çok iyi biliyoruz. Sakarya ya da Türkiye su konusunda çok zengin görünmüş olsa bile su zengini değil. Kullanılmış sularımızın tamamını korumadığımız ya da muhafaza etmediğimiz müddetçe önümüzdeki günlerde çocuklarımıza bir felaketi, bir kötülüğü yapmış olacağız. Bunun için de Sapanca Gölü'müzün hem kullanımı hem korunması hem de dere yataklarımızın direkt göle akması için çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
