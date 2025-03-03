Sapanca Gölü'nde Yeni Rekreasyon Projesi - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde Yeni Rekreasyon Projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü kenarında yürüyüş ve bisiklet yolu projeleri başlatacak.

03.03.2025 13:16
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Sapanca Gölü Kenarı Serenity Koridoru" projesini hayata geçirmeyi planlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sapanca Gölü'nün etrafında, vatandaşların göl manzarası eşliğinde yürüyüş yapabileceği, dinlenip nefes alabileceği, bisiklet sürebileceği yeni rekreasyon projesinin 10 Mart'ta ihaleye çıkacağı bildirildi.

Yerli ve yabancı turistlerin yeni durak noktası olacak projede 1 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, çocuk oyun, dinlenme ve göl seyir alanlarının yer alacağı anlatılan açıklamada, projenin Sapanca Gölü'ne zarar gelmeyecek şekilde düzenlendiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yusuf Alemdar, "Sapanca Gölü'müzün olmazsa olmazımız olduğunu, gölümüzü hem koruyacağımızı hem de vatandaşımızın kullanımına sunacağımızı her defasında ifade etmiştik. Bu anlamda gölümüzün Serdivan'a bakan kısmında yeni rekreasyon alanı oluşturuyoruz. 'Sapanca Gölü Kenarı Serenity Koridoru' projesiyle şehrimize yeni yaşam alanı kazandıracağız. Vatandaşımızın Sapanca Gölü'nün manzarasını izleyebileceği, göl kenarında yürüyüşler yapıp, bisiklet sürebildiği alanlar oluşturacağız. Çocuk oyun grupları ve seyir alanları da inşa ederek, Sapanca Gölü'nün etrafını vatandaşımızın kullanımına açacağız. Projemiz hazır. 10 Mart Pazartesi ihalesine çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da tanıtım gezileri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen tanıtım gezilerine, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Erasmus Öğrenci Ağı Topluluğu öğrencileri konuk oldu.

Konuk öğrenciler, Sapanca Uzunkum Yürüyüş yolu ve Acarlar Longozu'na yapılan gezinin ardından Karasu Yeni Mahalle Karasu Sahili ve Deprem Müzesi'ne ziyarette bulundu.

"Bir Cumhuriyet Mevlevisi Nezih Uzel" konseri düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı kültür etkinlikleri kapsamında gazeteci ve müzisyen Nezih Uzel'e vefa programı gerçekleştirildi.

Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilen dinleti ve konser programında Yazar Melih Sadık Küçüker ve araştırmacı Abdullah Uysal da dinleti öncesinde Uzel'in hayatına dair söyleşi gerçekleştirdi.

Solist Kemalcan Ergün, seslendirdiği eserlerle müzikseverlere sanat dolu akşam yaşattı ve programda Mevlevi kültürü, tasavvufun ruhu tınılarla yansıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen araştırmacı Abdullah Uysal, Nezih Uzel'in kültür hayatına büyük katkılar sunduğunu belirterek, "Türk kültürüne hem gazeteci hem müzisyen hem mütercim olarak önemli katkılar sunmuş bir isimdi. Kendisi, birçok farklı alanda derin bilgiye sahipti. Ömrümün son 10 yılında onunla çalışma fırsatı buldum. Ondan çok şey öğrendim. Ancak en önemlisi, onunla hep güldük, sürekli neşeliydi." ifadelerini kullandı.

Yazar Melih Sadık Küçüker ise Uzel'in entelektüel mirasına değinerek, yayımlanmış eserlerinin bulunduğunu ancak baskısı tükenmiş olanlarla yakın zamanda yeniden yayımlanarak okuyucularla buluşacağını, ayrıca bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış kayıtları, fotoğrafları ve eserlerinin de ilgilileriyle paylaşılacağını kaydetti.

SASKİ, SAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri misafir etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından, Halk Sağlığı Stajı kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisinde içme suyunun güvenli hale getirilmesi için uygulanan arıtma süreçleri anlatıldı.

SAKSİ'den yapılan açıklamada, "Halk sağlığının temel unsurlarından biri olan temiz içme suyu konusunda farkındalığı artırmak için tesislerimizi öğrencilere açıyoruz. 'Bu Şehir Hepimizin' düşüncesiyle su konusunda şehrimizde daha da fazla insana ulaşarak, musluklara ulaştırdığımız suyun hangi aşamalardan geçtiğini de böylelikle uygulamalı olarak göstermiş oluyoruz." denildi.

Sakaryalı Taekwondocu Selen, finalde yarışacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcusu Selen Göreler, 22-25 Mart'ta Niğde'de yapılacak final müsabakasında ter dökecek.

Taekwondo sporcusu Selen Göreler, 20 ilden 380 sporcunun katıldığı 1-3 Mart'ta Zonguldak'ta düzenlenen Gruplar Taekwondo Şampiyonası'nda 52 kilogram gençlerde, kendisinden 4 yaş büyük sporcularla karşılaştı ve üçüncü olmayı başardı.

Açıklamada, "Kulübümüz Taekwondo sporcularından Selen Göreler Zonguldak'ta düzenlenen Gruplar Taekwondo Şampiyonası'nda gösterdiği performansla üçüncü olmayı başarmıştır. Sporcumuzu bu başarısından dolayı tebrik eder, kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Yeni Rekreasyon Projesi - Son Dakika

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