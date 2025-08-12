Sapanca Gölü'ne Kuraklık Uyarı Sistemi

Sapanca Gölüne, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi" kurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerinde su seviyesinin düşmesine yönelik gerçekleştirdiği "Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı"nda, Sapanca Gölü'nü de kapsayan 112 eylem planı belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce paylaşılan "Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde Sapanca Gölü için alınan tedbirlerin, kuraklığın getirdiği riskleri hafifleteceği belirtildi.

Kritik su seviyesine düşen Sapanca Gölü için Sakarya Büyükşehir Belediyesinin de acil durum eylem planlarını belirlediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizin en önemli su mirasını korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak acil durum eylem planımızı belirledik. Paydaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde 29,70 seviyesinin ardından alınacak tedbirler hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptık. Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün yaptığı çalıştay ve bu kapsamda aldığı kararlar Sapanca Gölü'nün geleceği için çok kıymetli. Bilimin ışığında yapılan değerlendirmeler geçmişin emanetini geleceğe eksiksiz şekilde taşıyacak. Türkiye'nin su kaynaklarına verdikleri değer için öncelikle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever'e, çalıştayda yer alan kıymetli bilim insanlarımıza ve tüm ekibine teşekkür ederiz."