Şara, Türkiye ve Körfez Ülkelerine Teşekkür Etti - Son Dakika
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Şara, Türkiye ve Körfez Ülkelerine Teşekkür Etti

08.07.2026 18:30
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasında Türkiye ve Körfez ülkelerine minnettarlık bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecindeki desteklerinden dolayı Türkiye ve Körfez ülkelerine teşekkür ederek, son bir buçuk yıldır ülkenin birliğini yeniden tesis etmek, kalkınmayı hızlandırmak ve ekonomiyi doğru bir rotaya oturtmak için çalıştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şara, son bir buçuk yıldır ülkenin birliğini yeniden tesis etmek ve kalkınma ile ekonomi alanlarında doğru bir rotaya oturtmak için çalıştıklarını belirtti.

Ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanma sürecine odaklandıklarını kaydeden Şara, "Başkanın (Trump) da ifade ettiği gibi, ülkenin birliğini sağlama ve onu kalkınma ile ekonomi açısından doğru bir yola koyma konusunda büyük bir başarı elde ettik." dedi.

Şara, Türkiye ve Körfez ülkelerinin Suriye'ye verdiği desteğe de teşekkür ederek, "Suriye halkı, bu süreçte kendisine destek olan herkese minnettardır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Suriye halkına ilişkin değerlendirmelerine de değinen Şara, Suriyelilerin ABD Başkanı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki "tarihi kararını" takdir ettiğini vurguladı.

Suriye'nin yeni dönemde istikrar, kalkınma ve ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğini belirten Şara, ülkenin geleceğini inşa etmeye odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şara, Türkiye ve Körfez Ülkelerine Teşekkür Etti - Son Dakika

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