Saraçhane Davası: Mahkeme Salonu Gerilimi - Son Dakika
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Saraçhane Davası: Mahkeme Salonu Gerilimi

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İstanbul'da, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. 14 tutuklunun yer aldığı davanın ilk duruşmasında, sanıkların yemek talepleri ve mahkeme salonundaki gerginlikler dikkat çekti.

21.04.2025 14:38  Güncelleme: 16:22
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Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınması üzerine 19 Mart'ta başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 14'ü tutuklu 49 sanıklı davanın görülmesine İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Salon yetersizliği nedeniyle 27. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda yapılan duruşmada avukatlar, sanıkların yemek yemesi için ara verilmesini istedi. Hakim "Aşağıda ne varsa buraya getirin, burada yesinler. Bir gün kuru ekmek yesinler" dedi. Sanık aileleri hakime, "Sen ye kuru ekmek" diye tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra çok sayıda belediye yöneticisiyle birlikte gözaltına alınması üzerine Saraçhane Meydanı ve çevresinde düzenlenen eylemlerde çoğu genç bini aşkın kişi gözaltına alınmış, 278 kişi de tutuklanmıştı. Tutuklanan 200'ün üzerinde kişi itirazlar üzerine tahliye edilirken, Saraçhane davalarının üçüncüsü görülüyor.

14 tutuklu salona alkışlar eşliğinde girdi

Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan ve aralarında 14 tutuklunun bulunduğu 49 sanıklı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor. Salon yetersizliği nedeniyle 70. Asliye Ceza yerine 27. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda yapılan duruşma, tutuklu gençlerin mahkeme salonuna getirilmesinin ardından başladı. Tutuklu gençler, salona alkışlarla eşliğinde getirildi. Ailelerin çocuklarını görebilmek için duruşma salonun sağ tarafında bulunan ve sanık sandalyelerini rahatça görebilen koltuğa sırayla oturmaları dikkat çekti. Çocuklarını görmek isteyen aileler duruşma salonda ayağa kalktı ancak, güvenlik tarafından oturmaları istendi. Aileler ve güvenlik arasında kısa süreli gerginlik çıktı.

"Yargılama derhal durmalıdır"

Duruşma, sanık avukatlarının henüz delillerin toplanmamış olması ve bilirkişi raporunu hazırlanmamış olması nedeniyle iddianamenin iadesi talebi ile başladı. Avukatlar, "Savunmayı neye göre yapacağız? Yargılama derhal durmalıdır" dedi. Hakim iddianame iadesi talebini reddetti. Hakim ve avukatlar arasında yaklaşık 15 dakika süren tartışmada avukatlar, ortada somut delillerle belirlenmiş bir suç olmadığından savunma yapmama konusunda ısrar etti.

Reddi hakim talebinde bulunuldu: "Tarafsız karar veremiyorsunuz"

Sanık avukatı "Hakim ve savcılar da baskı altında. Tarafsız karar veremiyorsunuz, tarafsızlığınızı yitirdiniz. Reddi hakim talebinde bulunuyoruz" dedi. Sanık avukatları delil olarak dosyaya konulan videoyu izlemek istediklerini ve ortada videonun olmadığını söyledi.

Hakim ise, "CD inceleme tutanakları var. Biz görmedik diyorsunuz ama dosyada var zaten." diye karşılık verdi.

Sibel Suiçmez'den polise tepki

Duruşma salonunda video çeken kişilere polis müdahale ederek, "Elinde telefon olan birini daha görürsem herkesi çıkartırım" dedi. Polisin sözüne tepki gösteren CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Duruşmayı polis değil, hakim idare eder. İşin cılkı çıkmış" dedi.

"Kuru ekmek" tartışması

Avukatlar, öğle saatlerinde sanıkların yemek yemesi için ara verilmesini istedi. Hakim "Aşağıda ne varsa buraya getirin, burada yesinler. Bir gün kuru ekmek yesinler" dedi. Sanık aileleri hakime, "Sen ye kuru ekmek" diye tepki gösterdi. Avukatların tüm itirazlarına rağmen sanıkların savunması alınmaya başlandı. Sanıkların çoğu, "Savunma yapmayı reddediyorum. Ek süre talep ediyorum" dedi.

Cuma günü İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 99 sanıklı Saraçhane davasında 8 gazeteci ve 4 avukatla ilgili dosya ayrılmış, diğer sanıkların duruşması ise 3 Ekim'e, İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 90 sanıklı duruşma da 4 Temmuz'a ertelenmişti.

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Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraçhane Davası: Mahkeme Salonu Gerilimi - Son Dakika

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