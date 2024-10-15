Sarar Mağazalarında Grev 47. Güne Girdi - Son Dakika
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Sarar Mağazalarında Grev 47. Güne Girdi

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Öz Büro İş Sendikası, Sarar giyim mağazalarında devam eden grevde haklarını almak için direniş gösteriyor.

15.10.2024 09:48
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Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Öz Büro İş Sendikası'nın Sarar giyim mağazasında başlattığı grev, 47'nci gününde İstanbul'da Mall of AVM'deki mağazasında devam etti. Sendikanın Genel Başkanı Baki Gülbaba, "Çalışanların banka promosyonuna bile göz diken zihniyete karşı hakkımızı almak için direneceğiz" dedi.

Öz Büro İş Sendikası'nın Sarar Mağazaları'nda başlattığı grev, 47'nci gününde İstanbul'a taşındı. Mall of İstanbul AVM'deki Sarar mağazasında yapılan eyleme çok sayıda işçi ile sendikanın Genel Başkanı Baki Gülbaba da katıldı.

"Değil 47 gün, yıllar da sürse biz yolumuzdan dönmeyeceğiz" diyen Gülbaba, şunları söyledi:

"Güçlünün değil, haklının ve emekçinin yanında olacağız. Biz, emeğin savunucusu bir sendikayız ve emeğin yüzü gülünceye kadar durmayacağız. İsteğimiz, Sarar emekçilerinin haklarını alması ve maaşlarının artık asgari ücret seviyesinden koparılmasıdır. Öz Büro İş Sendikası, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edecektir. 47 günden bu yana emekçiler mücadele veriyor. Ders niteliğinde bir grev yapıyoruz ve sonuca da ulaşacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu grev hak grevidir. Emekçi arkadaşlarımızı tehditle, baskıyla yıldırmaya çalışan bir yönetimle karşı karşıyayız. Derhal bu psikolojiden çıkılması gerekiyor. Biz emekçiler adına oturup görüşmeye hazırız. Yapılan bu baskıları reddediyoruz.

"Hakkımız olan toplu iş sözleşmesini alacağız"

Sendikal ruhumuz ve karakterimizle buradayız. Çalışanların banka promosyonuna bile göz diken zihniyete karşı hakkımızı almak için direneceğiz. Sarar emekçileri, emeklerinin karşılığını almak ve yaşam standartlarını yükseltmek için iyi niyetleriyle buradalar. 2024 yılının ocak ayından bu yana Sarar emekçileri toplu iş sözleşmesini bekliyorlar. Eğer hala bu yanlış tutum devam edecekse biz durmayacağız. Öz Büro İş Sendikası olarak bu grevi sürdürmeye devam edeceğiz. Sarar emekçilerinin mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Hakkımız olan toplu iş sözleşmesini alacağız."

Sarar mağazasına "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı asıldı.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Sarar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarar Mağazalarında Grev 47. Güne Girdi - Son Dakika

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