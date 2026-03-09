Emep Genel Başkanı Aslan: Hukuksuzlukları Ortadan Kaldıracak Topyekun Bir Mücadeleye İhtiyaç Var

(İSTANBUL) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Saray rejimi nasıl bir karar istiyorsa mahkemeler o yönde karar veriyor. Hukukçuların itirazları karşısında ise mahkeme taş duvara dönmüş adeta. Hiçbir itirazı dinlemiyor. Burada şahit olduğumuz hukuksuzlukların ortadan kaldırılması için topyekun bir mücadeleye ihtiyacımız var" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ve partililerle birlikte İBB davasını takip etti. Aslan, duruşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan hukuksuzluk sürecinin 19 Mart operasyonu ile devam ettiğini ve yaklaşık bir yıl sonra bu sürecin Silivri'deki duruşma salonuna uzandığını söyleyen Aslan, "Burada bir kez daha gördük ki, bugün Silivri'nin tümü cezaevine dönüştürülmüştür. Silivri'yi yasaklar alanına dönüştürenlerin duruşmalarda neler yapılabileceğini öngörmek zor değil. Silivri'ye bakınca Saray rejiminin nasıl işlediğini bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Duruşmanın açık ve şeffaf biçimde yapılması ve sanıkların özgürce savunma yapabilmeleri için bütün olanakların sağlanması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Ancak hakim daha dava başlar başlamaz gösterdiği yanlı tutumla bugünden yarına çıkacak kararı göstermiş oldu" dedi

"Mahkeme taş duvara dönmüş"

Tutuklu pek çok sanığın; ceza alsa cezaevinde geçireceğinden kat kat fazla süre tutuklu kaldığına dikkat çeken Aslan, "Burada yapılan yargılama, daha önceki dönemlerde DEM Parti ve CHP'li belediyelere kayyım atamalarında olduğu gibi halk iradesine çok açık bir müdahaledir. Bugün bağımsız yargı ve hukuksal eşitlikten söz etmek mümkün değil. Saray rejimi nasıl bir karar istiyorsa mahkemeler o yönde karar veriyor. Hukukçuların itirazları karşısında ise mahkeme taş duvara dönmüş adeta. Hiçbir itirazı dinlemiyor. Burada şahit olduğumuz hukuksuzlukların ortadan kaldırılması için topyekun bir mücadeleye ihtiyacımız var. Tek tek davaları tabi ki takip edeceğiz ancak bu takiple sorunun çözülemeyeceğini bilmemiz gerekiyor" dedi.

Saray rejiminin elindeki tüm imkanları faşist bir rejim inşası için kullandığını söyleyen Aslan, önümüzdeki dönem, halktan rıza alamayan iktidarın şiddet ve baskı politikalarına daha fazla başvuracağını dile getirdi. İşçi ve emekçiler açısından yoksullaştırma politikalarının, iş cinayetlerinin hızla sürdüğünü, ülkenin yer altı kaynaklarının yerli ve yabancı tekellere peşkeş çekildiğini, yaşam alanlarının yağmalandığını dile getiren Aslan, "O nedenle tüm emek ve meslek örgütlerini, demokrasi güçlerini antidemokratik uygulamalara karşı Saray rejimini sonlandıracak bir mücadeleye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.