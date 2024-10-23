Saraybosna, 2025'in En İyi Ziyaret Noktası Seçildi

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National Geographic dergisi, 2025 yılı için ziyaret edilecek yerler arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı, "dünyanın en iyisi" olarak belirledi.

National Geographic Travel dergisinin Instagram sayfasında yapılan oylamada, Saraybosna, ziyaret edilecek yerler bakımından "2025 Dünyanın En İyisi Okuyucu Ödülü"ne layık görüldü.

Derginin oylama sonucunu açıkladığı paylaşımda, kazananın Saraybosna olduğu bildirildi.

Paylaşımda, "Yüzyıllık bir tarih ve doğal güzelliklerle harmanlanmış bu kozmopolit başkentin bu kadar sevilmesine şaşırmamak gerek." ifadesine yer verildi.

Saraybosna'da gezilebilecek yerler arasında yerel dükkanların da sayıldığı paylaşımda, "Miljacka Nehri kıyısında yürüyüş yapın ve kentin size sunduğu manzaranın tadını çıkarın." denildi.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, başkentin dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerini en güzel şekilde ağırladığını belirterek Başçarşı'da bir kez su içenlerin, Saraybosna'ya mutlaka tekrar geldiğine işaret etti.

National Geographic Travel dergisince yapılan oylamada Saraybosna'nın yanı sıra Vietnam'dan Ho Chi Minh, ABD'den New Orleans, Türkiye'den Bodrum, Peru'dan Cusco yer aldı.