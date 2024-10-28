Saraybosna\'da Türk Sanatçıları Sergisi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (GESAM) işbirliğinde "Türk Sanatçıları Sergisi" açıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin de destek verdiği ve YEE'nin Saraybosna'daki binasında açılan sergide 29 sanatçının 90 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide Bosna Hersek'in doğal, tarihi güzelliklerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de resmedildiği ve farklı tekniklerin kullanıldığı tablolar yer alıyor.

GESAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla sanatçıların eserlerini sergilediklerini söyledi. Sergiyi her yıl bir ülkede yaptıklarını aktaran Demirtepe, eserlerin Bosna Hersek'in tarihi ve doğal güzelliklerini anlattığını belirtti.

GESAM'dan Nurten Aytaç ise farklı bir teknik kullanarak Mostar Köprüsü'nü kumdan ve taştan malzemelerle resmettiğini ifade etti.

Sergi 31 Ekim'e kadar açık olacak.