Sardes Antik Kenti'nde Dedektörle Arama Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sardes Antik Kenti'nde Dedektörle Arama Yapan Şüpheli Yakalandı

Sardes Antik Kenti\'nde Dedektörle Arama Yapan Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti içinde dedektörle arama yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 144 sikke ile 8 tarihi obje ele geçirildi. Jandarma tarafından yapılan işlemler devam ediyor.

29.03.2024 12:49
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Antik Kenti içinde dedektörle arama yaparken suçüstü yakalanan kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti içindeki Kale Tapınağı mevkisinde 1 kişinin dedektörle arama yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ö'nün (61) üstü ve ikametinde yapılan aramalarda, 144 sikke ile 8 tarihi obje ele geçirildi. Bölgede bulunan dedektöre el konuldu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Salihli, Manisa, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sardes Antik Kenti'nde Dedektörle Arama Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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