Sardes Antik Kenti\'nde Dedektörle Arama Yapan Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Su Kaynaklarına Dikkat Çağrısı

Başkent Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların doluluk oranı düşük olduğu için ASKİ Genel Müdürlüğü, su tasarrufu çağrısında bulundu. Ankara nüfusunu besleyen barajlardaki su miktarı yetersiz olduğu için suyun bilinçli bir şekilde tüketilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Mart ve Nisan aylarındaki yağışların önemi üzerinde duruldu ve su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiği belirtildi.