Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Antik Kenti içinde dedektörle arama yaparken suçüstü yakalanan kişi gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti içindeki Kale Tapınağı mevkisinde 1 kişinin dedektörle arama yaptığını tespit etti.
Gözaltına alınan M.Ö'nün (61) üstü ve ikametinde yapılan aramalarda, 144 sikke ile 8 tarihi obje ele geçirildi. Bölgede bulunan dedektöre el konuldu.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sardes Antik Kenti'nde Dedektörle Arama Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Başkent Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların doluluk oranı düşük olduğu için ASKİ Genel Müdürlüğü, su tasarrufu çağrısında bulundu. Ankara nüfusunu besleyen barajlardaki su miktarı yetersiz olduğu için suyun bilinçli bir şekilde tüketilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Mart ve Nisan aylarındaki yağışların önemi üzerinde duruldu ve su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiği belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu'da sevgi evinde kalan bir bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin vefat sebebinin otopsinin ardından belli olacağını ve olaya ilişkin adli ile idari soruşturmanın da başlatıldığını açıkladı.
Hatay'ın Defne ilçesinde elektrik kablo tesisatının yenilenmesi esnasında yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkan lahit, Hatay Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Lahit üzerinde mitolojik objeler bulunuyor.
CHP Ankara İl Başkanlığı, Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde seçim sürecini değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, oyların güvenle sayılması ve tutanaklara düzgün şekilde geçirilmesini sağlayan bir sistem kurulduğu belirtildi. Ayrıca, sandık başındaki görevlilerin koordinasyonu ve hukuki sorunlara müdahale için hazırlıklar yapıldığı ifade edildi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, Siirt'teki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinden firar eden şüphelinin aracı, PTS kameraları tarafından tespit edildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 9.091,13 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,16 puan arttı. Altın ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda yüzde 1,7 artışla 2 bin 233 dolardan işlem görüyor.
Eskişehir Valiliği tarafından yapılan paylaşımla, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimi için 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmenin oy kullanacağı ve 4 bin 85 personelin güvenlik tedbirleri amacıyla görev alacağı duyuruldu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu ticaretini kaldırımda yapmaları dikkat çekti ve 142 adet hap ele geçirildi. Yakalanan şahısların eylemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?