Sardes Antik Kenti\'nde Thymbra Muharebesi\'ne Ait İzler Bulundu

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde, Lidya Krallığı ile Pers İmparatorluğu arasında geçen ve Lidya Krallığı'nın yıkılışına neden olan Thymbra Muharebesi'nin izlerine ulaşıldı. Lidyalılara ait 2 asker iskeleti ile savaş aletleri bulundu.

Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'te gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, M.Ö. 546'da Lidya Kralı Kroisos ile Pers İmparatoru 2. Kiros arasında geçen ve Lidya Krallığı'nın yenilerek başkent Sardes'in fethedilmesi ile sonuçlanan Thymbra Muharebesi'nin izlerine ulaşıldı. Batı Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesi ile sonuçlanan muharebede, yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen ve bu yılki kazılarda ortaya çıkartılan anıtsal sur duvarının altında 20-25 yaşlarında iki asker iskeleti bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, asker iskeletlerinin özellikle kafa ve kollarında kılıçla yaralanmalarına dair izler bulunduğunu, askerlerin avuç içlerinde taş tespit edildiği kaydetti.

'20-25'Lİ YAŞLARA AİT OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ'

Bu yıl gerçekleştirilen anıtsal sur duvarı kazısında 2 askere ait iskelet bulunduğunu belirten Prof. Dr. Cahill, "Büyük Kiros ve Kroisos arasında gerçekleşen Thymbra Muharebesi Lidya Krallığı'nın yenilmesi ve Sardes'in fethedilmesi ile sonuçlandı. Anıtsal sur duvarının dibinde Pers tahribatı katmanında bulunan asker iskeletlerinin 20-25'li yaşlara ait olduğunu değerlendiriyoruz. İskeletlerde kılıç ve benzeri silahlara ait yaralanmalar mevcut. Bu askerlerin savaştan sonra gömülmeden veya bir tören düzenlenemeden sur duvarı yıkıntılarına atıldığını düşünüyoruz. Bir askerin avucunun içinde taş tespit edildi. Bu taşın sapan taşı olma ihtimali yüksek. Bu askerler, sur duvarının dibine atıldığına göre, galip gelen Perslere ait askeri personel değil, mağlup olan Lidyalıların askerleri" dedi.

İSKELETLE BİRLİKTE MİĞFER BULUNDU

Lidya askerlerine ait olduğu tespit edilen iskeletlerin yanında bir adet miğfer bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Nicholas Cahill, "Askerlerin iskeletlerinde yaptığımız incelemede, kemiklerde sıkışma mevcut. Bu, çok ağır zırhlar giydiklerini işaret ediyor. İskeletlerin yanında ayrıca miğfer de bulundu. Bu miğfer, şu anda Manisa Müzesi'nde. Bir iskeletin kolunda ise kırık mevcut. Asker muhtemelen kendini savunurken bir savaş aleti ile kırılmış" diye konuştu.