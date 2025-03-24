Sarı İmparator Anma Töreni San Francisco'da Yapıldı

SAN FRANCISCO, 24 Mart (Xinhua) -- ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen 10. Denizaşırı Sarı İmparator Anma Töreni'ne katılan insanlar, 23 Mart 2025.

ABD'nin San Francisco kenti, Çin medeniyetinin kurucusu ve tüm Çinlilerin ortak atası olarak kabul edilen Huangdi ya da diğer adıyla Sarı İmparator'u anmak için düzenlenen törene ev sahipliği yaptı.

Pazar günü düzenlenen, 10. Denizaşırı Sarı İmparator Anma Töreni, kentte yaşayan ve atalarını anmak isteyen birçok Çinliyi bir araya getirdi. (Fotoğraf: Dong Xudong/Xinhua)