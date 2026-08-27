Sarıçam'a Ziyaretler Devam Ediyor - Son Dakika
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Sarıçam'a Ziyaretler Devam Ediyor

Sarıçam\'a Ziyaretler Devam Ediyor
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Ahmet Gökhan Sarıçam, çeşitli konuklarla bir araya gelerek çalışmalarını değerlendirdi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'a ziyaretler sürüyor.

Sarıçam, çalışma ofisinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, AK Parti Kofçaz İlçe Başkanı Murat Kestane, AK Parti Vize İlçe Başkanı Fuat Yaşa, Evrenli Köyü muhtarı Serkan Karabulut, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kırklareli Şube Başkanı Oktay Erdem ile bir araya geldi.

Konuklarıyla bir süre sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Sarıçam, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin gelişimine katkı sunmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Sarıçam, Kırklareli için emek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıçam'a Ziyaretler Devam Ediyor - Son Dakika

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