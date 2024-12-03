Sarıçam, Sağlık Müdürü Cerit'i Ziyaret Etti

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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.

Yeni müdürlük binasını gezen Sarıçam, ardından Cerit'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarıçam, yatırımların her alanda devam ettiğini söyledi.

Özellikle sağlık alanında Türkiye'nin örnek alınan ülke olduğu ifade eden Sarıçam, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.