Sarıgöl Belediye Başkanı Akdeniz, Manisa\'da üzümcülerin battığını söyledi

(MANİSA) - Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Biz üzümcüler hep birlikte battık. Hep birlikte iflas ettik. Bizi batırdılar" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Manisa İl Kongresi'nin ardından Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, şunları söyledi:

"Ömrüm boyunca mağdurların yanında oldum. Ömrüm boyunca üzümcülerin, çiftçilerin, ezilenlerin, hor görülenlerin yanında oldum. Yanınızda olmaya devam edeceğim. Göreve geleli 30 ay oldu. 30 aydır 7/24 demeden, gece demeden, gündüz demeden üzümcü kardeşlerimizin çektiği çileyi, sıkıntıyı anlatmak için 7/24 koşturuyorum, koşturacağım. Çünkü ben sizlere bu canı feda ettim.

Buradan ulusal basına sesleniyorum; bizleri neden duymuyorsunuz? Çiftçiyi, üzümcüyü neden haber yapmıyorsunuz? Yıl 1992. O zamanki Maliye Bakanımız Alaşehir'imize suma fabrikası yaptı. 1996 yılında hizmete girdi. Burada başta benim ve hepimizin suçu var. Suma fabrikamız satılırken hiçbirimiz ses çıkarmadık. Her birimiz dedik ki 'Satılsın, ne olacak?' İşte olan oldu. Üzümler dalında kaldı. Üzümleri artık yere kesiyoruz. Artık şunu söylemek istiyorum: 'Kral çıplak' demesini bilmemiz gerekiyor. Kral çıplak.

Sevgili kardeşlerim, emekçi kardeşlerim, sevgili genel başkanım, değerli annelerim, kardeşlerim, biz üzümcüler hep birlikte battık. Hep birlikte iflas ettik. Bizi batırdılar. Şu tabutu görüyor musunuz? Bu tabuta kim girer? Cenaze girer, cenaze. Her birimiz bir cenaze olduk. Biz öldük, bittik."

"ÇİFTÇİ ÖLSÜN MÜ? BİZ BİTTİK"

Akdeniz'in konuşmasının ardından üzüm üreticisi Sevinç Özkanlı konuşma yaptı. Özkanlı, şunları söyledi:

"Hepimizin, çiftçi olarak başımız sağ olsun. Biz öldük. Bizim şarap fabrikamız açılmazsa, şarabımız alınmazsa, üzümümüz para etmezse biz nasıl yaşayacağız? Benim üç tane çocuğum okuyor üniversitede, ben nasıl okutacağım? Bu arkadaşlarımın hepsinin borcu var: Gübre borcu, mazot borcu. Mazotçuya gittik mi mazotçu mazot vermiyor; çünkü paramız yok, çünkü bizim sebebimiz üzüm, geçimimiz üzüm. Bugün açılıyor pazar, yarın kapanıyor. Çiftçi ölsün mü? Biz bittik, bittik. Hepimizin evladı var, hepimizin ümitleri var. Bizim ümitlerimiz öldü.

Nerede milletvekilleri? Nerede başbakan? Nerede? Nerede bu insanlar? Biz adalet istiyoruz. Biz malımızın değerlenmesini istiyoruz. Biz bir şey istemiyoruz, biz sadaka istemiyoruz. Ben üç çocuk okuttum, hiç bizden bir şey almadan okuttum. Bizim köyümüzde tam 12 tane fabrika var, üzüm alım merkezi var. Ama şaraplıklarımızı satamıyoruz, satamadık. Şu ayaklarımın hallerine bakın. Ben bir oyuncu değilim, ben bir insanım. Ben bir anneyim. Bizi savunan, bizim önümüze düşecek insanlarımız nerede? Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz.

"BİZ SADAKA İSTEMİYORUZ"

Biz sadaka istemiyoruz. Biz şarap fabrikalarımızın açılmasını istiyoruz, biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bu üzüm böyle yere atılır mı? Biz bunları atıyoruz. Ben çocuğumu neyle okutacağım? Çiftçi neyle ödeyecek borcunu? Bizi savunacak milletvekilleri lazım, bizi savunacak insanlar lazım. Bizim üzümlerimiz para etsin, biz borcumuzu ödeyelim. Biz buraya toplandık ama keyif için toplanmadık ya da şov yapmak için değil. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Lütfen bize el uzatın. Zincir marketlerde aldıklarımız beş katına, bizimki düştü bir liraya. Nasıl ödenecek bu?

Hepinize yalvarıyorum. Gerek başkanlarım gelmiş, gerek herkes toplanmış; ne olursunuz bizim sesimizi duyun. Biz başka bir şey istemiyoruz. Bizim şaraplık fabrikalarımızı açın, bizim şarap yerlerimiz açılsın ama yere atılmasın. Biz yıl 12 ay, biz 12 ay burada koşturuyoruz emeğimizi, çocuklarımızı, her şeyimizi, geleceğimizi yaşatalım diye. Ama bizim geleceğimiz öldü, biz bittik. Yani bize çare, bize bir el uzatın. Çiftçiler olarak hepimizin başı sağ olsun."