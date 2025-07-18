Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği kavşağa mahalle muhtarı tarafından güvenlik kamerası sistemi kuruldu.
Muhtar Himmet Bursal, yaptığı açıklamada, kameraları kendi imkanlarıyla taktırdığını belirterek, "Jandarma ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi ve kazalarda hatalı tarafın tespiti açısından bu sistemin önemli katkı sağlayacağını düşündük." dedi.
Sistemin kazaların azalmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade eder, vatandaşların kurallara uymasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Sarıgöl'de Kazaları Önlemek İçin Kameralar Kuruldu - Son Dakika
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