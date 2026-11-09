Sarıgül dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

Sarıgül dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü kurma, çocuğun cinsel istismarı, aklama ve nitelikli cinsel saldırı soruşturmasında yetkisizlik kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Mustafa Sarıgül hakkında 'suç örgütü kurma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosya, yetkisizlik kararı verilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Kaynak: DHA
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