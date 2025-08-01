Kars'ta, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneğince (SARGED) düzenlenen "Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali" başladı.

Sarıkamış ilçesindeki festivalde, Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sarıkamışlı eski milli kayakçı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta ve ailesi adına anma koşusu düzenlendi.

Daha sonra İnönü Mahallesi'ndeki Harun Hayali Millet Bahçesi'nde saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, Usta ve ailesi için dua edildi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, burada yaptığı konuşmada, düzenlenen etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Aslantatar, festivalin 3 gün süreceğini belirterek, "Sarıkamış'ımız her geçen gün güzelleşiyor. Herkes bir koldan destek ve emek vermeye çalışıyor. Millet bahçemize bu bozayı eserini kazandıran hemşerimiz Osman Oktav'a teşekkür ediyorum. İnşallah bu 3 günü herkes güzel değerlendirir ve memleket hasreti giderilir." diye konuştu.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da milli kayakçı Berkin Usta'nın anısını yaşatmak için ismini konferans salonuna vereceklerini bildirdi.

SARGED Başkanı Deniz Kaya, "Biz bir aile olarak acısıyla tatlısıyla her zaman bir arada olduk, olmaya devam edeceğiz, herkese teşekkürler." dedi.

Milli sporcu Utku Göler ise baba ve oğlu adına yapılan yarışın çok anlamlı ve duygu yüklü olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, koşuda dereceye giren sporculara ödülleri verildi, bozayı ve yavrularının olduğu mermer heykelin açılışı yapıldı.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, Sarıkamış Platform Başkanı İrfan Koç, STK ve siyasi parti temsilcileri ile Yahya Usta'nın aile yakınları da katıldı.

Festival, akşam aşure dağıtımı ve müzik eğlence programıyla devam edecek.