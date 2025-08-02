Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneği (SARGED) tarafından düzenlenen "Sarıkamış Bozayı Yaz Festivali" müzik ve eğlence programlarıyla devam ediyor.

Hükümet Konağı önündeki tören alanında devam eden etkinliklerde, Sarıkamışlı iş adamı İrfan Koç tarafından alanı dolduran vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Şiir ve konuşmaların ardından Mustafa Özarslan, Faruk Erdoğdu, Faruk Bulut, Betül Taş, Turgut Alkan ve Selami Duman'ın söylediği türkülerle eğlenen vatandaşlar, halay çekti.

Katılımcılardan Osman Onuktav festivalin büyük bir coşkuyla devam ettiğini belirterek, "SARGED'in çalışmaları Sarıkamış'a bir heyecan mutluluk getiriyor. Bu festival hemşerilerimizi bir araya getirerek sılayırahim yapmalarını sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinliklere, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Festival, yarınki etkinliklerin ardından tamamlanacak.