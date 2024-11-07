Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı

Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak\'ta anıldı

Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanmasınca batırılması sonucu şehit olanlar için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde anma töreni düzenlendi.

07.11.2024 17:50
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Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanmasınca batırılması sonucu şehit olanlar için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Rus donanmasınca batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına düzenlenen program, Karadeniz Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerinin yazılı olduğu "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde gerçekleştirildi.

İlçe protokolü ve Sarıkamış Dayanışma Grubu, bando eşliğinde Bozhane mevkisinden şehit anıtı önüne kadar yürüdü.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Birçok insanımızı kaybettik, esirlerimiz oldu, karaya çıkanlar oldu. Şehitlerimizi, denizcilerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Hacıbektaşoğlu, yaşanan olayın sadece Sarıkamış Harekatı için önemli olmadığını belirterek, "Türk milleti çok büyük kahramanlar yetiştirmiştir. Zaferlerimizi, kahramanlıklarımızı her zaman anlattığımız gibi bu kahramanlarımız yeterince anlatılmamıştır. Anlatmamız, anlatmaya devam etmemiz lazım ve Sarıkamış kara harekatından, bu gemilerin yola çıkması ve batırılması ve sonrasında gelişen olaylardan da çok büyük dersler almamız lazım." diye konuştu.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 7 Kasım 1914'te şehit olan askerlerin gösterdiği kahramanlığı ve yazdığı destanı, saygı ve minnetle hatırladıklarını dile getirdi.

Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Kafkas cephesine İstanbul'dan asker, erzak, mühimmat, harita, giyecek getiren 3 geminin Zonguldak Ereğli açıklarında batırıldığını anlatarak, "Bu kayıplar Sarıkamış felaketinin başlangıcı olmuş, o günden sonra Karadeniz'de üstünlük Rus donanmasına geçmiştir. Bu malzemeler ve askerler Trabzon'a, oradan Erzurum'a ulaşsaydı, Kafkas cephesinde gene yenilebilirdik ama hiç olmazsa kırım bu kadar dramatik olmazdı. Denilebilir ki Sarıkamış meydan muhaberesi Karadeniz'de kaybedilmiştir. Sarıkamış, donanma desteği olmayan bir kara savaşının başarılı olamayacağının en belirgin örneğidir." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Amfi Tiyatro'da Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından konser verildi.

Protokol üyeleri, daha sonra TCG Yıldırım Fırkateyni ile gemilerin battığı yere açılarak denize çelenk bıraktı.

Kaynak: AA

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