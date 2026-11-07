Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı

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Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak\'ta anıldı
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Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanmasınca batırılması sonucu şehit olanlar için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde anma programı düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanmasınca batırılması sonucu şehit olanlar için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde anma programı düzenlendi.

Rus donanmasınca batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına düzenlenen program, Karadeniz Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerinin yazılı olduğu "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde yapıldı.

İlçe protokolü ve Sarıkamış Dayanışma Grubu, bando eşliğinde Bozhane mevkisinden sahil bandında bulunan şehit anıtı önüne kadar yürüdü.

Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 7 Kasım 1914 sabahında Rus donanmasının Zonguldak'ı bombalayıp dönerken 3 nakliye gemisiyle karşılaştığını anlattı.

Nihai hedefi Sarıkamış'a, Mehmetçik'e malzeme götürmek olan 3 geminin Karadeniz'in hırçın sularına gömüldüğünü söyleyen Yılmaz, "Tüm deniz şehitlerimizi şehitlerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

Trajik bir olay yaşandığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu gemiler batmayıp malzemelerini Sarıkamış'a ulaştırmış olsaydı şüphesiz askerimiz bu kadar zayiat vermeyecek, 35 bine yakın vatan evladının belki 3-5 bini hayatta kalmış olacaktı. İlahi takdir böyle oldu. Sarıkamış hadisesi dünyevi açıdan baktığımızda şüphesiz çok büyük bir trajedidir. Genç yaşta hayata gözlerini yuman 17-18-20'li yaşlarda şehit düşen insanlar için kederlenir, üzülür, kahroluruz. İşin manevi boyutuna bakıldığında şüphesiz inancımız şöyle diyor Peygamberlikten sonra en büyük makam şehitlerin makamıdır. Dolayısıyla burada da bir teselli yakalamış oluyoruz şüphesiz. Zaten hangi ölüm vardır ki aynı anda kederi, gururu, hüznü, kıvancı, onuru, haysiyeti, aynı zamanda yürek sızısını bir arada göstersin, taşısın? Bu bir tek şehitler içindir. Şehit bir kere ölür bir daha asla ölmemek için."

Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Bingür Sönmez, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit de yaptıkları konuşmada şehit olan askerleri minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından askeri gemiyle denize açılan protokol üyeleri, 3 geminin batırıldığı yere çelenk bıraktı.

Kaynak: AA
KaradenizSarıkamışZonguldakEreğliGüncelSon Dakika

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