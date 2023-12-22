 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Mehmetçiğin, Sarıkamış Harekatı'nda büyük bir fedakarlıkla kahramanlık örneği gösterdiğini bildirdi.

Sarıkamış Harekatı\'nın 109\'uncu yıl dönümü
22.12.2023 - 11:28,
Abone Ol

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Mehmetçiğin, Sarıkamış Harekatı'nda büyük bir fedakarlıkla kahramanlık örneği gösterdiğini bildirdi.

Vali Polat, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Sarıkamış Harekatı'nın 22 Aralık 1914 günü başlayıp, 5 Ocak 1915 gününe kadar süren ve hüzünle sona eren, 1. Dünya Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade eden Polat, "Sarıkamış, Türk harp tarihinin önemli muharebelerine sahne olmuş, ordumuz, çok ağır şartlar altında yapılan bu muharebede hem düşmanla hem de soğuk kış şartlarına karşı kahramanca savaşmıştır. Sarıkamış, bütün imkansızlıklara ve karakışa rağmen Türk askerinin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadeleye tanıklığa davet eden bir hüznün hikayesidir." dedi.

Polat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih bir ordunun, ne böyle insanüstü bir çabayla savaştığını yazmıştır, ne de bir dağın yamacında donarak şehit olduğunu yazmıştır. Sarıkamış'a 'Şehitsen, secdeler yüce ruhuna der, yer Allah-u Ekber, gök Allah-u Ekber' marşıyla uğurlanan Mehmetler, mevcudunun yüzde 90'ını kaybettiği halde savaşa devam etmiş, 15 gün süreyle ecdadına yakışır büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği göstermiştir. Bu aslında yenilgi değil, kendini feda etmenin destanıdır. Sarıkamış cennet kokar bu günlerde. Şehitlerin düştüğü toprak, başka dost olur insana. Yüreğini dayar karlı toprağına ve sanki fısıldaşır sarıçamlar ile. Rabbin muştusu ile teselli bulur seyredenler."

Tüm şehitleri rahmetle andıklarını dile getiren Polat, "Kahramanlığın, kardeşliğin, gayretin, büyük bir azmin destanı olan Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümünde, donarak, hastalığa yenik düşerek, göğüs göğse çarpışarak şehit düşen ve kefenleri bembeyaz karlar olan Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere vatan uğruna, millet uğruna, şanlı al bayrak uğruna canlarından geçerek Hakk'a yürüyen, bu kutsal toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kars Valiliği, Aralık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü - Son Dakika


11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58
Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53
GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53
Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:27
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23
Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:22
Yapacağı katliamı açık açık yazmış! Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırganın gizli günlüğü ortaya çıktı Yapacağı katliamı açık açık yazmış! Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırganın gizli günlüğü ortaya çıktı

Son Dakika
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53 GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53 Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:27 Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23 Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:06 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08 Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56 İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 11:28:52. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement