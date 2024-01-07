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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüşe katılan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla toplanma alanına ulaştı. Şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar, soğuk havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe birçok siyasetçi ve bürokrat da katıldı.

Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılı anma etkinlikleri başladı
07.01.2024 - 08:40,
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" mottosuyla anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına ulaştı.

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına ilk kez yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Toplanma alanına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katılıyor.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulunuyor. Yürüyüşe 81 ilden 150 AFAD gönüllüsü de katıldı.

Kaynak: AA
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