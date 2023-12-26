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Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Buldu, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Artıyor - Son Dakika
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Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Buldu, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Artıyor

Kar kalınlığı 60 santimetreyi bulan Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelen turistler, kayak, snowboard ve kızak kaydı yapıyor. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle öne çıkan kayak merkezinde sezon hareketliliği başladı. Turistler atlı kızakla gezinti yaparken, otellerdeki doluluk oranları da artıyor.

Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Buldu, Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde Yoğunluk Artıyor
26.12.2023 - 12:31,
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Kar kalınlığı 60 santimetreyi bulduğu Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelen turistler, kayak, snowboard ve kızak kaydı.

Sarıçam ormanları, kristal karı, uzun pistleriyle öne çıkan ve sezonun 23 Aralık'ta başladığı kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

Merkezde yoğunluk oluşturan turistler, kayak, snowboard ve kızak kaydı, atlı kızakla gezinti yaptı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, gazetecilere, kar yağışıyla kayak merkezinde hareketliliğin başladığını söyledi.

Doğal kar ile sezonu açtıklarını hatırlatan Taş, "Bütün misafirleri buraya davet ediyoruz. Gördüğünüz üzere Sarıkamış'ın bütün doğal güzellikleri iç içe. Sarıçamlar içinde kristal kar taneleri üzerinde kayağınızı yapabiliyorsunuz. Rezervasyon talepleri çok olumlu, giderek artıyor. Kazasız belasız bir sezon diliyorum." dedi.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez de geçen senelerdeki kuraklık sıkıntısını bu yıl yaşamadıklarını belirterek, "Beklenen kar geldi. Oteller dolmaya başladı ve yılbaşı için doluluklar artıyor. İnşallah bu sene hayırlı, bereketli bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Atlı kızakla gezinti yapan Deniz Öner ise Doğu Ekspresi turu ile bölgeye geldiğini ve memnun kaldıklarını anlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Buldu, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Artıyor - Son Dakika
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