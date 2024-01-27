Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde Yoğunluk Yaşanıyor

??????? Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü ve kar kalınlığının 150 santimetreye ulaştığı merkezde, otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı.

Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen kayakseverler, kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanları arasındaki uzun kayak pistlerinde snowboard yapmanın ve kayak ile kızak kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, AA muhabirine, kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Aykul, hafta sonu ve sömestr tatiliyle beraber kayakseverlerin pistlere akın ettiğini belirterek, "Yağan karla birlikte sezonumuz uzadı, 15 Mart olarak planladığımız sezon yeni yağan kardan sonra mart sonuna kadar devam edeceğini rezervasyonlarımızın da bu şekilde olduğunu görmekteyiz. Bütün kayak severleri Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Kayak eğitmeni Gözde Ekinci de kayak pistlerinin tatilcilerle dolduğunu ifade ederek, "Kar yağışıyla pistler canlı, kristal kar üzerinde kayak severler karın tadını çıkartıyor. Biz eğitmenler olarak onlara güvenli ortam sağlayıp kısa sürede kayak öğrenmelerini sağlıyoruz. Hem sakatlık olmaması hem de kendilerini güvende hissetmeleri açısından bizler buradayız." diye konuştu.

Tatil için gelen çocuklardan Bartu Uzunoğlu ise karın ve kayağın keyfini doyasıya yaşadıklarını belirtti.